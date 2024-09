¿Qué estudió Gala Montes? Te decimos todo sobre su nivel de estudios

Gala Montes se convirtió en una de las participantes favoritas y más polémicas de La Casa de los Famosos, sobre todo después de protagonizar una fuerte discusión con Adrián Marcelo, quien decidió abandonar voluntariamente el reality show después de generar controversia entre la audiencia y los miembros de la casa. Sin embargo, la actriz ya había llamado la atención desde tiempo antes debido a su trayectoria artística; El señor de los cielos, Vivir de amor, Diseñando tu amor, Mi familia perfecta, Deseo prohibido, Secretos de familia y más son algunos de los proyectos en los que ha participado la actriz de 24 años de edad.

Muchos fanáticos se preguntan si Gala siempre se dedicó de lleno a la actuación o si estudió una carrera en paralelo; esto es lo que sabemos sobre su nivel de estudios.

Este es el nivel de estudios de Gala Montes

Fue a los seis años cuando Gala Montes incursionó en el mundo de la actuación, pero aún así finalizó sus estudios de educación media superior en una escuela privada de la Ciudad de México, asegura MVS Noticias.

En su formación académica destacó en Literatura y Arte Dramático, dos asignaturas que la ayudaron a prepararse como actriz tras finalizar la preparatoria. Si bien Montes no estudió actuación como tal, sí realizó talleres y cursos que la ayudaron a prepararse como actriz, además de que tiene un diplomado en Negocios Internacionales.

“Mi hermana habla dos idiomas perfectamente, estudió un diplomado de negocios internacionales en Vancouver y estaba terminando el IELTS para irse a estudiar a Londres”, revel ó Krista Montes, la hermana de Gala, sobre la actriz. “Mi hermana no tuvo tiempo de estudiar una licenciatura porque su trabajo no se lo permitió, pero no se quedó picándose los mocos”, concluyó.