¿Adrián Marcelo regresa a la Casa de Los Famosos?

Tal como lo prometió, la patrona Gala Montes echó a Adrián Marcelo de la competencia, sin embargo, existen rumores de que este podría regresar al juego en próximos días…

Durante la gala de anoche, Adrián Marcelo volvió a arremeter en contra de Gala Montes, una de las favoritas del público para ganar la competencia, durante la discusión el supuesto psicólogo egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León atacó a la actriz por el abandono de su padre y la explotación infantil de la que fue víctima hace algunos años.

Desafortunadamente, ninguno de sus compañeros de habitación respaldo a Gala Montes durante la acalorada discusión, incluso, su supuesta amiga, Brigitte Bozo, se manifestó molesta debido a que la dinámica de anoche fue cancelada después de la discusión.

Las cosas se pusieron serias para la producción de La Casa de los Famosos a quien, en repetidas ocasiones, usuarios de redes sociales y seguidores del reality solicitaron la expulsión del regiomontano, por lo que se vio obligado a abandonar el juego durante la madrugada de este miércoles 4 de septiembre.

¿Es posible que Adrián Marcelo regrese a La Casa de los Famosos?

Luego de la acalorada discusión con Gala Montes, Adrián Marcelo fue notificado desde la producción de que debía abandonar el juego debido a que desde el pasado domingo durante la expulsión de Aracely Ordaz, ‘Gomita’, el influencer lanzó un comentario sumamente violento en contra de las mujeres de La Casa, razón por la cual miles de suscriptores de la plataforma VIX+ decidieron cancelar la suscripción sino hasta que el personaje abandonara la Casa.

La reacción inmediata de los patrocinadores del juego fue comenzar a bajarse del reality a través de contundentes mensajes de rechazo a la violencia de género ejercida por el supuesto psicólogo en contra de sus compañeras.

Aunque el conglomerado de marcas que retiraron el patrocinio del reality no se han pronunciado después de la expulsión extraordinaria de Adrián Marcelo y no se sabe si continuarán dentro del juego luego de esta decisión de la producción, por contrato ya no es posible que en próximos días el influencer regrese a La Casa de Los Famosos, así como tampoco acudirá a las entrevistas pautadas con diversos programas como lo hacen semana a semana los expulsados vía nominación.