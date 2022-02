La actriz Emeraude Toubia habla sobre su trabajo en la serie ‘With Love’, sus influencias en las comedias y su Día de San Valentín perfecto.

Si pensamos en una actriz perfecta para protagonizar una serie como ‘With Love‘ esa es Emeraude Toubia. La guapa intérprete canadiense de 32 años no solo tiene la experiencia necesaria para convertirse en ‘Lily Diaz‘, una mujer recién separada de su aparentemente perfecto novio, también proviene de una familia multicultural como la que el proyecto producido por Gloria Calderón Kellett (responsable del hit de culto ‘One Day at a Time’) presenta.

Emeraude Toubia habla sobre ‘With Love’

Estrenada el pasado 11 de febrero, ‘With Love’ sigue a una familia latina a través de cinco fechas importantes en el año: Navidad, Año Nuevo, Día de San Valentín, el 4 de Julio y Día de los Muertos. En cada uno de estos días, sus integrantes tendrán que lidiar con el amor y todos los problemas y gozos que conlleva.

Por ejemplo está ‘Jorge’ (Mark Indelicato), quien espera iniciar una larga relación con ‘Henry’ (Vincent Rodriguez), un hombre que podría no estar tan listo para llevar las cosas al siguiente nivel. También están los patriarcas ‘Jorge Diaz Sr.’ (Benito Martínez) y ‘Beatriz Diaz’ (Constance Marie), cuya llama de la pasión parece haberse extinguido.

El foco principal de la trama recae en ‘Lily’ (Emeraude Toubia), una mujer empoderada que parece perder el control de su vida después de terminar con su novio, iniciar un romance con el roomie de su hermano y conocer (en plenas fiestas románticas) con ‘Santiago’ (Rome Flynn), un atractivo joven que se enfrenta a sus propios dolores.

En entrevista exclusiva con Cosmopolitan, Emeraude Toubia habla sobre las cosas que inspiraron a su personaje, la cercana relación que se creó entre todos los elementos del reparto de ‘With Love’ y cómo se imagina su Día de San Valentín perfecto.

Cosmopolitan (C): ¿Cómo llegaste a un proyecto como ‘With Love’ y qué fue lo que encontraste en ‘Lily Diaz’?

Emeraude Tobia (ET): Fue un proceso de audición. Nuestra creadora, Gloria Calderón Kellett, escogió unas escenas padrísimas en un confesionario con un padrecito y ahí era una chava cometiendo todos los ‘no’ que te enseñan a no hacer. En el momento en que llegó el guion a mis manos, las palabras solo salieron de mi boca. Dije ‘Wow, qué personaje tan variado, con tantas emociones, tan humano, tan imperfecta. Para mí fue super padre eso. Venir de ‘Shadowhunters, una serie más dark con temas más dramáticos y más fuertes, a hacer una serie de comedia romántica. La verdad, me sentí muy bendecida de poder hacer dos personajes completamente diferentes.

Y Lily es una romántica emprendedora. Siento que ella está navegando en su vida para saber cuáles son las reglas que ella va a seguir, manteniendo ciertas tradiciones de la familia y cuestiones de la sociedad: si somos o no más valoradas por nuestra pareja, si tenemos o no pareja. Esto es explorar el amor propio y espero que las chicas se identifiquen con eso de ‘Lily’, que hay que aprender a amarnos a nosotras (mismas).

C: Al tratarse de una serie tan cercana a ti en temas de familia, ¿qué tanto dirías que te basaste en tu experiencia y tu vida para interpretar a ‘Lily Diaz’?

E: Me baso en muchas cosas, no solamente en lo que vivo, porque si nada más me baso en lo que vivo, pues voy a dar muy poquito al público. Necesito basarme en muchas cosas, en las experiencias de mis amigas, cuando nos juntamos y hablamos de nuestras relaciones, de qué hicieron y todo.

También en las películas con las que yo crecí, las actrices con las que yo crecí: Reese Witherspoon en ‘Legally Blonde’ y ‘Sweet Home Alabama’; Julia Roberts en Pretty Woman; Jennifer Lopez. Ellas han sido mujeres que sus películas son especiales para mí. También películas mexicanas como ‘Cansada de besar sapos‘ con Ana Serradilla o ‘Ladie’s Night‘ con Ana de la Reguera. Son muchas cosas en las que me baso para interpretar este personaje tan delicioso, tan humano, tan completo.

Yo vengo de un papá libanés y una mamá mexicana, siento que las mamás siempre dominan en la casa y mis tradiciones siempre fueron muy mexicanas. Crecí en frontera con Matamoros, en Brownsville Texas. Siempre visité a mis primos y mi familia en México, entonces es un poco de todo. Yo feliz de que la gente pueda relacionarse con este tema tan universal que es el amor, quién no quiere amor, quién no se desilusiona y a quien no le rompen el corazón. Y luego con estos elementos culturales latinos, siento que se convierte en una serie muy deliciosa para ver con tu familia, con tu pareja. Siento que mucha gente la va a disfrutar.

C: Además de estas influencias, ¿crees que hay algo de ti en ‘Lily’?

E: Obviamente, siempre hay algo de mí en los personajes; es mi voz, es mi cuerpo, son mis ojos, etcétera. ‘Lily’ y yo somos muy apegadas a nuestras familias, eso es algo que puedo relacionar muy bien. No tengo hermanos, soy hija única, pero mis primos son como mis hermanos.

Yo soy más organizada que ella, a veces demasiado. A veces yo misma me caigo mal. ‘Lily’ es un poco más bien asumida, dice las cosas en voz alta, no se queda callada y siento que yo aprendí mucho de Lily. Hay que aprender a hablar por los que no pueden, hay que aprender a hablar y a ser líder como mujeres, hay que prepararnos, hay que educarnos y hay que ser un poco más libres en esta vida, no hay que ser tan serios. Obviamente siendo respetuosos con los demás, pero solo vivimos una vez y hay que disfrutarla al máximo.

C: Esta es una serie multicultural en donde confluyen actores de todas las razas y todos los orígenes, ¿qué tan complicado fue volverse una familia? ¿cómo fue el trabajo con los demás actores y formar esta química que hay y es notable en la serie?

E: Este show demuestra lo que es el mundo hoy, lo que somos: diversos, que no juzgamos por quienes amamos. Somos libres de amar a quien queramos. Demuestra el amor en todas las edades, entonces siento que es algo muy muy bonito.

Esta serie se graba un episodio con ocho días para grabar, entonces grabamos Nochebuena por ocho días; Año Nuevo por ocho días. Toda esa energía se traspasa detrás de las cámaras. A veces, en nuestra vida cotidiana, no tenemos ni 5 minutos para celebrar el Día del Amor y la Amistad y aquí tuve 8 días para celebrarlo. Esa es la energía que había en el set, con todos felices de poder interpretar a personajes tan divertidos, tan padres, muy orgullosos y bendecidos de estar trabajando durante la pandemia. Eso es algo difícil. Estábamos felices de estar trabajando, de hacer lo que amamos: solamente estar en un set trabajando, más con Gloria Calderon Kellett, que es una gran líder. Fue espectacular.

C: En la serie, uno de los episodios más importantes sucede en el marco del Día de San Valentín. ¿Tú cómo festejas esta fecha?

E: Depende del año (risas). A veces no lo festejo y a veces sí. Para mí un Día de San Valentín perfecto tiene una cena romántica con tu pareja, momentos sexys después y dar una bonita sorpresa. O sino, también quizá pasarla con amigos. Es el Día del Amor y la Amistad, en inglés decimos Galentines Day (de gal= amigos), entonces seguro la pasaría con amigas, para apapacharnos y darnos ese amor que tanto necesitamos.

C: Hay un momento en ‘With Love’ en la que cuando uno de los personajes se siente desanimada, tú la apoyas y le dices «When I Feel Blue, I Go Red». ¿Cómo te levantas el ánimo en esos días complicados?

E: Trato de salir, respirar aire fresco. Siento que para mí, cuando estás encerrado en un cuarto o en una casa no puedes pensar bien. Así que salgo a respirar, ver el Sol y ver las nubes, para mí es algo muy importante. Y también siempre compararte contigo misma, de donde empezaste y dónde vienes ahorita. No sobrepresionarnos, no compararnos con alguien más. Es difícil, y yo lo sigo haciendo a veces, pero la verdad no hay nadie en esta vida más que tú: enfócate en ti. Siento que eso siempre te va a hacer sentir mejor.

C: A lo largo de la serie vemos a ‘Lily’ cometer una serie de osos y tropezones causados por la situación sentimental que atraviesa. ¿Cuál ha sido el peor tropezón que has tenido en tu vida romántica?

E: Creo que muchas mujeres hacemos esto de autoenamorarnos de lo que no existe. A veces conocemos a un chavo y ya no los imaginamos en nuestra próxima cita casado, con hijos y una vida que inventamos en nuestra imaginación. Para mí es ahí donde cometemos muchos errores, en ver las cosas más allá de lo que se presenta enfrente de nosotras. Solo enfóquense en lo que demuestran y no en lo que su imaginación está creando.

C: Hablando de osos, ¿cuál es la canción de Karaoke con la que acabarías con todos en una fiesta?

E: Casi no hago karaoke, debería hacerlo más. Qué vergüenza. Ahorita me esta gustando una de Paulina Rubio que me regrese a mis días de aquel entonces: Fey, Selena, son como mis Go-To. Ese trío. Pero siento que en el momento que canto así como en la serie, todo el mundo va a salir huyendo del lugar.

C: Emeraude Toubia, ¿cómo describirías ‘With Love’?

E: Es un abrazo de amor que tanto necesitamos. Son todas tus románticas favoritas en una sola serie y siento que va a ser una serie que la vas a querer seguir viendo en replay, porque es tan buena y tan divertida. Para mí es una masterpiece.

‘With Love’, protagonizada por Emeraude Toubia, Mark Indelicato, Rome Flynn, Desmond Chiam, Vincent Rodríguez, Isis King, Todd Grinnell, Constance Marie y Benito Martínez, ya está disponible en Prime Video.

