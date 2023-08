Ellas soy yo: reparto, sinopsis, fecha de estreno y más sobre la bioserie de Gloria Trevi

¿Cuándo se estrena Ellas soy yo por ViX y qué podemos esperar de la bioserie de Gloria Trevi?

Son cada vez más las estrellas del espectáculo que cuentan con su propia bioserie, tal es el caso de Luis Miguel, Juan Gabriel, José José, Lupita D’Alessio, Selena Quintanilla y más. Ahora es Gloria Trevi quien acaba de dar autorización para que se transmita una serie de televisión inspirada en su vida; se trata de Ellas soy yo. Producida y dirigida por Carla Estrada, la bioserie dramática se enfocará en el difícil camino que cruzó Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz para alcanzar su más grande sueño: convertirse en una exitosa cantautora.

Ellas soy yo, la bioserie de Gloria Trevi

La trama abordará las diferentes etapas que vivió Gloria Trevi y contará la verdadera historia de la intérprete de Pelo suelto. Los episodios más fuertes y polémicos de su vida serán revelados en Ellas soy yo.

¿De qué trata Ellas soy yo?

Sometida por 17 años bajo un régimen de explotación sexual, emocional y laboral, Gloria Trevi se convirtió en uno de los personajes más polémicos del mundo del entretenimiento.

“Gloria de los Ángeles Treviño Ruíz, de tan solo quince años, viaja desde Monterrey a Ciudad de México para participar en un concurso televisivo. Un hombre que le dobla la edad la contempla en la pantalla. Se convertirá en su mentor y luego en su depredador. Durante los 17 años siguientes la someterá a un viaje aterrador en el que, después de alcanar el éxito y la fama, ella perderá todo y tendrá que empeñarse a fondo para sobrevivir y reconstruirse”, reza la sinopsis de esta serie que apasiona, conmueve e impresiona de igual forma.

¿Cuándo se estrena la bioserie de Gloria Trevi?

Ellas soy yo, la serie de televisión inspirada en la vida de Gloria Trevi, se estrenará el próximo 11 de agosto de 2023 a través de la plataforma de streaming, ViX. La bioserie contará con un total de 50 capítulos que revelarán los más oscuros secretos de la vida de la intérprete.

Quién es quién en Ellas soy yo

Gloria Trevi

Son seis las actrices que se meterán en la piel de Gloria Trevi: Luka, Valentina Delgado y Lu Rosette interpretarán a la artista en diferentes etapas de su niñez. Por su parte, Regina Villaverde le dará vida a la cantante durante la adolescencia. Scarlet Gruber será Gloria de joven, mientras que la misma Gloria Trevi protagonizará la serie durante su etapa adulta.

Regina Villaverde como Gloria Trevi Vix

Cortesía

Gloria Ruiz Arredondo

La madre de Gloria Trevi será interpretada por Ingrid Martz en la etapa joven, mientras que Patsy Pepping le dará vida a la maestra de ballet durante la adultez y Felicia Mercado será Gloria Ruiz Arredondo de mayor.

ViX

Ellas soy yo Vix

Aurora Tamez de Arredondo

Norma Herrera forma parte del elenco de Ellas soy yo como la bisabuela materna de Gloria, una ama de casa nacida en los albores del siglo XX con quien la cantante tenía un entrañable vínculo.

César Santiago Jiménez

El reconocido actor mexicano, Jorge Poza, se meterá en la piel del compositor, cantautor y representante artístico de Gloria Trevi desde 1989 hasta su detención en el 2000. Se trata de un pederasta, violador y psicópata que manipula a sus víctimas y las obliga a mentir para satisfacer sus caprichos.

Alicia Flores

Integrante del grupo musical Fresitas Salvajes y una víctima más de César Santiago. La joven, quien a los 15 años de edad se casó con el compositor (con el consentimiento de sus padres), será interpretada por Majo Edgar y Lessy Hernández.

Edith Zúñiga

La modelo y guarura de Gloria Trevi, que defendió la inocencia de la cantante, será interpretada por Catalina Castelblanco en la etapa adolescente y por la misma Edith Zúñiga en la adultez.

Gladys

Gladys (Evelyn Álvarez) es la mejor amiga de la infancia de Gloria Trevi. Es una cantante competitiva y ambiciosa que logra estudiar en la academia de César, convirtiéndose también en su víctima.

Liliana Regueiro

Bailarina, modelo y guarura de Gloria Trevi que conoció a la cantante a los 14 años en un programa de televisión. Una víctima más de César Santiago. Luisa Galindo y Liliana Regueiro son las encargadas de interpretar este papel en Ellas soy yo.

Elenco de Ellas soy yo

Lisbeth Rincón

Nicol Vale interpreta a la víctima y esposa de César Santiago, así como guardaespaldas de Gloria Trevi. Le es fiel y leal al compositor, pues lo quiere y acepta estar siempre en segundo plano con tal de complacerlo.

Yutzil Cruz

Renata Bondoni participa en Ellas soy yo como la corista de Gloria Trevi. Víctima y madre de un hijo de César Santiago. Su vida cambia radicalmente a los 13 años después de involucrarse en el rodaje de una película de Gloria Trevi.

Heidi Ramírez

Víctima de abuso sexual de César Santiago, Heidi se convierte en la madre de otro de los hijos del representante de Trevi. Indiscreta, provocadora, voluble e infantil, Heidi es interpretada por la actriz, Victoria Viera.

No juzgues lo que no has visto... ¡no te pierdas Ellas soy yo el próximo 11 de agosto de 2023 solo por ViX!