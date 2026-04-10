¿Elizabeth Olsen está embarazada? Esto es lo que se sabe tras su reciente aparición

Tras una boda secreta en 2022 y una larga relación que comenzó en 2017, Elizabeth Olsen y su esposo Robbie Arnett se encuentran en la dulce espera de su primer bebé, pues aunque la pareja no lo ha confirmado oficialmente, una imagen vale más que mil palabras.

Recientemente la actriz que interpreta a la Bruja Escarlata en el mundo de Marvel, fue vista en el aeropuerto de Los Ángeles junto a su esposo, luciendo una hermosa baby bump, y las imágenes captadas por paparazzis ya se viralizaron en internet.

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Las imágenes que desataron los rumores de embarazo de Elizabeth Olsen

Los rumores de que Elizabeth está embarazada, comenzaron cuando varios medios internacionales comenzaron a publicar las fotos de la actriz de 37 años, donde se le ve caminando junto a su esposo en el aeropuerto de Los Ángeles y más tarde paseando por la ciudad.

En las fotografías, Olsen luce un look completamente relajado con jeans de pernera ancha y una camisa azul holgada que deja al descubierto su supuesta baby bump de embarazada, pues la actriz no ha confirmado la información.

Mientras algunos seguidores ya felicitan a la actriz por su embarazo, otros se muestran mucho más cautelosos y recuerdan que Olsen suele optar por ropa holgada y cómoda en su vida privada.

Elizabeth Olsen y Robbie Arnett Emma McIntyre/Getty Images

Historia de amor de Elizabeth Olsen y Robbie Arnett

Elizabeth y Robbie son famosos por mantener su matrimonio discreto y lejos de los reflectores, se conocieron en 2017 durante unas vacaciones en México, y ese mismo año hicieron oficial su relación.

De acuerdo con medios internacionales se comprometieron en 2019 y para el 2022 Elizabeth reveló que ya se habían casado en una boda secreta, rodeados solo por amigos cercanos y familiares.

Mientras que Elizabeth alcanzó la fama como la Bruja Escarlata en el Universos cinematográfico de Marvel, su esposo Robbie es un famoso cantante y compositor que forma parte de la banda indie-pop, Milo Greene.

La pareja también ha colaborado en proyectos profesionales conjuntos, como la serie de libros infantiles Hattie Harmony: Worry Detective, inspirado en experiencias personales relacionadas con la ansiedad.

Hasta ahora no hay confirmación oficial de su embarazo, y fieles a su discreción, la pareja no ha hecho declaraciones; de ser cierto, sería el primer hijo para ambos y un paso importante en su relación.