El video por el que aseguran que Thomas Cecccon es la versión joven de Michele Morrone

Mira el video de Thomas Ceccon por el que dicen que es físicamente parecido a Michele Morrone

Thomas Ceccon no solo se llevó el oro olímpico en los 100 metros de espalda durante los Juegos Olímpicos 2024, sino que también obtuvo el bronce en la competencia de relevos 4x100 estilo libro. Pero eso no es todo, el nadador italiano se coronó como uno de los atletas más apuestos de las Olimpiadas y terminó robándose el corazón de millones de personas alrededor del mundo.

Los medios de comunicación no han podido comprobar que el deportista tenga novia, pues no publica fotografías de su vida personal en las redes sociales, por lo que se desconoce si Thomas está soltero o no. Y es que algunas usuarias de las redes sociales descubrieron la razón por la que Ceccon se les hace tan atractivo, y es que le encontraron cierto parecido con el actor italiano, Michele Morrone.

La foto por la que comparan a Thomas Cecccon con Michele Morrone

Fue en el 2020 cuando se estrenó la primera parte de 360 DNI, la adaptación cinematográfica de las novelas eróticas escritas por Blanka Lipinska. Michele Morrone (Massimo Torricelli) y Anna Maria Sieklucka (Laura Biel) protagonizaron una historia de amor muy intensa que incluso fue comparada con la de 50 Shades of Grey.

Michele Morrone se convirtió en el nuevo crush de Internet y ahora Thomas Ceccon está siendo comparado con él, pues aseguran que tienen la misma mirada y que es una versión más joven del actor italiano.

“Por la forma de sus ojos da un aire a Michele Morrone”, “Es una combinación entre Michele Morrone y Jacob Elordi”, y ¿"Soy yo, o sus ojos y mirada se parecen a Michele Morrone”, escribieron.