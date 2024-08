Los internautas encontraron algunas viejas fotografías de Christian Nodal y Belinda...

Fue en febrero de 2022 que Belinda y Christian Nodal anunciaron su separación con el siguiente mensaje: “Quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro. Con mucho agradecimiento por habernos acompañado en este tiempo. Pido respeto por la decisión que hemos tomado, en donde cada uno vivirá su proceso de separación a su manera y siempre deseándole lo mejor uno al otro por los tiempos felices vividos y los de prueba también”.

Actualmente, Nodal está felizmente casado con Ángela Aguilar y Belinda se encuentra disfrutando de su soltería al máximo, pero algunas publicaciones de su amor continúan en el perfil de Facebook de Nodal.

“El te amo más grande de mi vida": La foto de Belinda que Nodal aún tiene en sus redes sociales

Debido a que el romance de Belinda y Christian Nodal fue muy turbulento y no finalizó en los mejores términos, ambos artistas borraron todo rastro de su relación sentimental de las redes sociales. El intérprete de Botella tras botella eliminó todas las fotografías y videos que tenía de Belinda en Instagram, sin embargo, se olvidó del contenido de Facebook. En su cuenta oficial, Nodal aún conserva imágenes del día que confirmó su romance con Beli: El 10 de agosto.

“Lo inesperado no necesita explicaciones. Todo lo que sé es que con esa alma tan única, loca y pura que tienes me robaste el te amo más grande de mi vida y me pusiste a creer hasta en los pa’ siempre. Te amo Belinda. Espero y esta ‘publicidad’ nos dure pa’ toda la vida, mi amor”, se lee en la descripción de la publicación donde sale besando a Beli.

Pero eso no es todo, existe oto post en el que Nodal habla del amor que le tenía a Belinda en aquel momento: “Que ni la muerte nos separe”, escribió en una publicación de Halloween.