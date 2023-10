¿De qué trata El Gallo de Oro? Esto fue lo que nos contó María Aura sobre la nueva serie de ViX+

En esta historia, María Aura mostrará su talento vocal al interpretar a Lucha Padilla, una mujer de moral distraída que además de cantar en los palenques hará de todo para sobrevivir, sin importar con quién tenga que cruzarse.

“Su único acompañante es su músico de confianza. Así que ella anda buscando con quién meterse, a quién sacarle dinero. Y su mayor rival en la vida es La Caponera (Lucero), que también es cantante pero que tiene el súper poder de lograr que los apostadores ganen cuando ella está cerca, además de tener un gran encanto y belleza”. La relación entre Lucha Padilla y La Caponera se tensa más cuando un hombre se cruza en el camino de ambas. “Mi personaje tiene una historia con Lorenzo Benavides (Plutarco Haza), lo cual la hace odiar más al personaje de Lucero porque ella vive su historia de amor. Ambas se odian la una a la otra y son rivales”, explica. Lucha Padilla es un personaje que rompe los paradigmas de lo que María Aura ha realizado en su carrera, pues además de realizar un personaje antagónico también interpreta algunas canciones que podremos escuchar durante la serie.

El Gallo de Oro: María Aura viaja a los años 40 y cuenta cómo era ser mujer en aquella década

María Aura platicó en exclusiva con Cosmopolitan sobre cómo fue viajar a los años 40 y cómo era la vida de las mujeres en aquel entonces. Sobre si le hubiera gustado vivir en esa década, la actriz dio un rotundo “no”.

“Para las mujeres era una vida muy dura, había mucho menos libertad, mucho menos respeto. A lo mejor la moda sí estaba un poco más padre, sí creo que hay cosas del cuidado de las telas, de la combinación de los colores, de cierta formalidad en el vestir que a lo mejor sería bonito recuperar. Creo que las mujeres tenemos muchas más libertades ahora, nuestra única vocación no es trabajar en el hogar sino que ahora pues se entiende que la crianza de las niñas y los niños se divide en muchas familias bastante más equitativamente. Así que no, no no me gustaría vivir en los años 40", reveló la artista.

¡No te pierdas El Gallo de Oro a través de ViX+!