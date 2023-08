Si amas a Taylor Swift, busca Foro Sol en Google Maps y te llevarás una grata sorpresa

La Ciudad de México resultó ser más Swiftie de lo que esperábamos. La venta de boletos para los conciertos de Taylor Swift en el Foro Sol fue una locura, pues la cantante logró tener un sold out en cuestión de horas. Sin embargo, aquellos que no pudieron conseguir entradas para las presentaciones de Taylor en la Ciudad de México también pueden disfrutar de la fiebre Swiftie mientras se divierten explorando la ciudad.

Además de que puedes intercambiar brazaletes de la amistad con algún fan de Taylor Swift que te encuentres en la calle, también puedes visitar alguno de los hot spots turísticos que posiblemente visite la intérprete, como la Panadería Rosetta, la colonia Condesa, Chapultepec, Teotihuacán y más.

Lo más increíble de todo, es que la Avenida Presidente Masaryk y el Foro Sol decidieron cambiar sus respectivos nombres por otros relacionados con Taylor Swift.

El Foro Sol de la CDMX cambia de nombre por Foro 1989 Taylor’s Version

La Avenida Presidente Masaryk ubicada en Polanco cambió su icónico nombre de forma temporal por Avenida Taylor’s Version, con objetivo de darle la bienvenida a Taylor Swift a México y a todos los Swifties que viniveron a la CDMX para disfrutar de sus conciertos los próximos 24, 25, 26 y 27 de agosto en el Foro Sol. Es precisamente este estadio el que también decidió cambiar su nombre por Foro 1989 Taylor’s Version.

Si buscas en Google Maps la ubicación del Foro Sol, podrás apreciar que efectivamente, ahora aparece en el mapa con este nombre que hace referencia al cuarto álbum de estudio regrabado de la cantautora estadounidense, el cual será lanzado el 27 de octubre de 2023 a través de Republic Records. Este disco contiene canciones como This Love, Blanck Space, Clean, Shake It Off, Wildest Dreams, I Wish You Would y más.