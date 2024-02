Andrea Sachs, Miranda Priestly y Emily tuvieron una nostálgica reunión en la ceremonia de los SAG Awards 2024

Este 24 de febrero se lleva a cabo la entrega número 30 de los premios que otorga el Sindicato de Actores de Hollywood, los cuales premian los mejores lanzamientos del cine y la televisión en el Shrine Auditorium and Expo Hall de Los Ángeles. Barbie y Oppenheimer lideran las nominaciones este año, sin embargo, hay otras atractivas propuestas sobre la mesa, como Killers of the Flower Moon, American Fiction, The Crown y The Last Of Us.

Sin embargo, la presencia de tres actrices durante ceremonia de premiación SAG Awards está dando mucho de qué hablar. Resulta que las protagonistas de El diablo viste a la moda, Anne Hathaway, Meryl Streep y Emily Blunt, quienes interpretaron a Andrea Sachs, Miranda Priestly y Emily, respectivamente, tuvieron un nostálgico reencuentro durante la premiación.

El elenco de ‘El diablo viste a la moda’ se reencuentra en los SAG Awards 2024; así lucen actualmente

Fue en el 2006 cuando se estrenó El diablo viste a la moda, la película de comedia dirigida por David Frankel enfocada en el mundo de la moda. Inspirada en la novela homónima de Lauren Weisberger, la trama sigue a Andy, una desordenada chica que logra ingresar al mundo editorial como asistente de la temible mandamás Miranda Priestly, la jefa de una de las revistas de moda más importantes del mundo.

Aunque han pasado 18 años desde que los personajes nos cautivaron con su elegancia y autenticidad, Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt siguen siendo algunas de las artistas favoritas de Hollywood. Lo mejor de todo es que aunque ha pasado el tiempo desde su participación en la película, las artistas continúan siendo muy buenas amigas. De hecho, acaban de tener una reunión en los SAG Awards 2024.

¡Mira cómo fue su esperado reencuentro!

La reunión que todos esperamos por años: EL DIABLO VISTE A LA MODA!

MERYL, EMILY Y ANNE JUNTAS!!!#SAG pic.twitter.com/RIIv8xeW4K — Guille Barrios🌈 (@OkGuilleBarrios) February 25, 2024