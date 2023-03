El cambio de rumbo de Ariana Saavedra; ¿cómo llegó a la actuación?

Ariana Saavedra dejó todo en Venezuela para venir a probar suerte a México. Su idea principal no era ser actriz, sin embargo, la vida fue abriéndole camino y poco a poco logró conseguir múltiples papeles en series de televisión y telenovelas.

“En mi primer casting me puse muy nerviosa y no me quedé. Al principio para mí, eran una tortura, me sentía desnuda todo el tiempo. Ahora después de 3 años ya los tengo más dominados, al parecer ya lo hago mejor porque logré quedarme en varios proyectos”, dijo Ariana.

Ariana Saavedra y su paso por la actuación Foto: PinPoint Comunicación

La perseverancia de la actriz fue el motor que la impulsó a aferrarse a cumplir sus sueños, sin importar que tuvo que vivir varias frustraciones dentro del set: “Las telenovelas fueron todo un reto para mí. Después de tener la oportunidad de preparar mi trabajo con un gran colchón de tiempo dentro de las series que he grabado, tuve que aprender a hacerlo de una forma más rápida porque las telenovelas tienen una mayor cantidad de escenas, por lo tanto, tenía poco tiempo para perfeccionar mi interpretación”, mencionó la actriz.

La perseverancia es el gran don que tiene la actriz Foto: PinPoint Comunicación

Ariana y su paso por la actuación

La actriz nos compartió cómo se prepara para una interpretación: “Normalmente comienzo a desglosar las características del personaje en varios papelitos, después los pego en mi pared para tener toda la información presente. El último personaje que preparé me costó mucho trabajo porque tiene una disparidad, tuve que investigar sobre la enfermedad para entender el universo del personaje. Si algo no me queda claro, afortunadamente tengo varias maestras que me ayudan”, aseguró Ariana para Cosmopolitan.

Ariana pasó por grandes retos Foto: PinPoint Comunicación

La actriz venezolana comentó que una de las cosas que más ama de su carrera, es conocer gente y la forma en la que un sinfín de personalidades pueden conjuntarse dentro de un set para crear cosas maravillosas.

“Me gustaría trabajar con alguno de los actores de la serie Élite, específicamente con Georgina Amorós que me parece una excelente actriz, la última interpretación que hizo para Netflix fue increíble”, Dijo la actriz.

Ariana Saavedra aseguró que si tuviera la oportunidad de regresar el tiempo y hablar con su niña interior se diría: “Todo va a estar bien, no será fácil el camino pero pronto lograrás ser alguien importante, todo pasa por algo”.