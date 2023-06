Amorcita nació de la premisa de lo poco confiables que son las dating apps, así como la falta de seriedad de los usuarios, ¡mira de qué se trata!

Cuando leí “agencia de matchmaking”, lo primero que vino a mi mente fue la pregunta: ¿cuánto dinero cuesta conseguir pareja? No por nada este ha sido el servicio –casting– más utilizado por personas por de- más ocupadas (CEO/directores) como para estar en Tinder o Bumble buscando el amor por su propia cuenta. Si bien siempre ha consistido en identificar prospectos que se ajusten a lo que buscan los clientes, el caso de Amorcita Agency, fundada por la ucraniana Alla Rakhmatullina, es distinto por haber democratizado al exclusivo modelo de negocios.

Además, no tienes que invertir un solo peso por tu suscripción o membresía. El principal requisito es querer un amor internacional, aunque no hables inglés; la agencia te ayuda con una intérprete, una consultoría de imagen y una sesión de fotos para que tu perfil sea lo más atractivo posible. ¿Demasiado bueno para ser verdad? La respuesta es... sí.

¿El amor local es caro? El internacional es gratis

Seguramente, al igual que otras féminas que se han enterado de este tipo de agencias, pensaste: “Parece trata de blancas”. Esto es algo con lo que ha tenido que luchar el equipo de Amorcita que, a pesar de su gran compromiso, enfrenta otros retos. A diferencia de otras agencias de matchmaking que también velan por tu seguridad, pierdes la oportunidad de filtrar la búsqueda. Te tocará escoger entre diversos hombres que mucho o nada tengan que ver con lo que buscas en una pareja.

Amorcita nació de la premisa de lo poco confiables que son las dating apps, así como la falta de seriedad de los usuarios. Pese a que desde hace varios años hay casos de éxito en estas (mi mejor amiga se casó con su match y ahora tienen un “Tinder baby”) y pagando por la versión prémium puedes activar el travel mode para swipear en diferentes ciudades y países, además de aplicar varios filtros para que te aparezcan solo los perfiles que cumplan con determinadas características, la ventaja de servicios como Amorcita es que ofrece un background check de los miembros para confirmar que no tengan antecedentes penales y su estado civil oficial. Yo agregaría unos exámenes psicométricos (me parece que nunca están de más) para mayor tranquilidad.

LAS EXPECTATIVAS

El cuestionario para convertirte en Amorcita no es tan distinto a llenar cualquier perfil en otros sitios de citas, con la única diferencia de que se omiten deal breakers como la ideología política con el fin de que encuentres a tu otra naranja y, como bono, que te unas en matrimonio con ella. Los casos de éxito presentados en su cuenta de Instagram, al igual que los seis enmarcados y exhibidos en la sala de espera de la agencia, muestran parejas felices comprometidas o ya casadas, por lo general de chicas en sus 25-30 con hombres de 45-60. Los chicos mayores o maduros son la oferta promedio que se maneja, así que las mujeres que gusten de ellos serán las más felices y afortunadas.

LA EXPERIENCIA (POR LO MENOS, LA MÍA)

El “coaching” de la agencia está alineado –o ha sido sometido– a esa forma de pensar o actitud. En la sesión de fotos, las opciones para outfits se limitaban en general a corto y ajustado. No me quejo porque a mí me gusta vestir de manera provocativa/sexy, pero después de una consultoría de imagen seria (como la que me hicieron años atrás), me sorprendió ver que la mayoría de las participantes posara con los mismos vestidos. ¿En serio tantas comparten una tipología de cuerpo y estilo? Ya ni hablar de las tallas. La primera propuesta que me eligieron me hizo sentir superincómoda. Otras chicas tampoco se sintieron a gusto con las suyas.

En lugar de realmente contar con alternativas más diversas, no solo de coctel o fiesta de fin de año; me imagino que todas al final salen uniformadas como parte de un catálogo de temporada. Con franqueza, me hubiera encantado que todo se compensara con el resto del coaching, sin embargo, es el punto más débil. Más allá del look o de “qué ponerme el día de mi cita”, no pude identificar otro tipo de herramientas que brinde Amorcita para un empoderamiento integral. Desde mi punto de vista, los reels y lives de Instagram no bastan. Ni siquiera cumplen con la promesa de trabajar en tu confianza. Puede que lo más rescatable sea el acompañamiento de un “hada del amor” (así se les conoce a las intérpretes e intermediarias),pues es como tener una ayudadita al modo de Cyrano de Bergerac para que la conversación fluya. Vale mucho la pena.

EL SPEED DATING

Durante el evento Love in Mexico, las “Amorcitas” tienen la oportunidad de convivir con 10-15 candidatos. La dinámica es speed dating: cada 15 minutos los caballeros cambian de mesa para platicar con las 6-7 mujeres que están sentadas. En este punto fue cuando caí en la cuenta de que si por un lado se fomenta la sororidad (el chisme y el networking se ponen buenos), por el otro, la competencia es inevitable. Es como haberse inscrito a un spin-off de The Bachelor, luchar por su atención y esperar a que te escojan. Para rematar, esta es la única actividad en que las chicas tienen que desembolsar, pero si publicaran fotos de los hombres que asistirán con cierta anticipación, no todas pagarían su boleto.

Y en caso de que Cupido no haga su trabajo esa noche, la cena-baile siempre es una apuesta segura para echar bailongo y reír. Tambiénhay premios de consolación, como rifas de gift cards, cosméticos o incluso vales de descuento para tomar cursos de belleza. Yo me gané uno con 20% de descuento para aprender microblading que, por supuesto, no utilizaré. Ese sí de plano no cae en la categoría de regalo. Si te lo aplicaran en una sesión o retoque, bien-venido. La cruda realidad es que son los invi-tados hombres los que más llevan la de ganar en este evento: la oferta de mujeres es mayor. Si se tuviera un número similar, además de un coaching sólido que no solo se base en el look, otra historia sería. En fin, obvio esta es mi perspectiva y como bien dicen: cada cabeza es un mundo. ¡Experiméntalo por ti misma!