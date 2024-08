El actor de ‘Emily in Paris’ que no fue incluido en el grupo de WhatsApp de la serie

¿Quieres conocer más a fondo a uno de los galanes de ‘Emily in Paris’? No te pierdas esta breve pero interesante entrevista...

A pesar de los rumores de que Alfie se iba a despedir, el actor oficialmente regresó para la cuarta temporada de Emily in Paris. Para celebrar el estreno de la segunda parte nos contó todo, desde amuletos de la suerte hasta escapadas románticas de fin de semana.

POR: DUSTY BAXTER-WRIGHT

Conoce más a Lucien Laviscount...

¿Cuál es tu comida reconfortante favorita?

Ahora estoy de vuelta en el norte y acabo de ir al pub de la esquina por un pay de queso y cebolla, ¡estaba muy bueno!

¿Qué aplicación usas más?

La de Notas. Escribo y también la uso para listas y cosas que necesito hacer. He comenzado a escribir algunos guiones... encuentro mucho más fácil escribir en mis notas que en algo más sofisticado.

El actor de ‘Emily in Paris’ que no fue incluído en el grupo de WhatsApp de la serie

¿Tienes un amuleto de la suerte?

He tenido amuletos de la suerte en ciertos momentos, pero cuando se pierden, estoy feliz de dejarlos ir. No soy gran creyente de la suerte. Pienso que tenemos oportunidades que se nos presentan y lo que hacemos con ellas es lo que realmente importa.

¿Es mejor Londres o París para una escapada romántica de fin de semana?

París, sin duda. El fin de semana ideal sería tomar el tren (desde Londres) a Gare du Nord, dejar tus cosas en el hotel y luego salir a recorrer las calles. Hay un lugar llamado Café Charlot en Le Marais que es hermoso. Dar un paseo hasta el río Sena para ver el atardecer y las luces de la Torre Eiffel encendiéndose. Si no te has enamorado para entonces, simplemente no está destinado para ti.

El actor de ‘Emily in Paris’ que no fue incluído en el grupo de WhatsApp de la serie

¿Cuándo te sientes más en casa?

Ahora vivo en Antigua, así que sin duda alguna es el olor, es una especie de mezcla entre calor y vegetación, y también el aroma del mar. Esa sensación del calor en tu piel.

¿Hay un grupo de WhatsApp de Emily in Paris?

Si hay uno, ¡no estoy en él! No, creo que existe uno, pero no tiene mucha actividad. Si vamos a salir una noche todos entramos y hacemos un plan. Y luego nadie sabe de nadie por un tiempo. Y luego volvemos a entrar y decimos: “¿A dónde vamos a cenar?”.

El actor de ‘Emily in Paris’ que no fue incluído en el grupo de WhatsApp de la serie

¿Qué álbum no dejas de escuchar en este momento?

Estoy en una onda de funky house en este momento y también música soulful house, pero el último álbum que escuché fue Garage Classics... ¿conoces esa canción que dice: “I’ll bring you flowers, in the pouring rain”?

Si pudieras estar en cualquier otro programa de Netflix, ¿cuál sería?

Vaya, ok..The Gentlemen; habría sido genial trabajar con el director, Guy Ritchie, y creo que Theo James y Kaya Scodelario son increíbles. Y Ozark me encantó, también Narcos.

El actor de ‘Emily in Paris’ que no fue incluído en el grupo de WhatsApp de la serie

¿Cuál de tus personajes crees que se parece más a ti?

Mis amigos tal vez dirían otra cosa, pero me gustaría pensar que me parezco más a Alfie. Aunque quizás soy un poco más bobo en la vida real.