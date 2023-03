El ‘accidente’ que ocurrió cuando Salma Hayek se movió sobre el vientre de Channing Tatum

Salma Hayek tuvo que hacer un lap dance sobre Channing Tatum, pero las cosas no salieron como ellos esperaban

Con una larga carrera artística, Salma Hayek acaba de interpretar a uno de los personajes más difíciles de su carrera; a sus 56 años se vio en la necesidad de hacer algunos movimientos atrevidos y un tanto peligrosos frente a las cámaras durante el rodaje de Magic Mike XXL, filme protagonizado por Channing Tatum y Hayek.

En la trama de la película, el personaje de Tatum conoce a una poderosa y millonaria mujer de la alta sociedad (Hayek), quien le hace una tentadora oferta que no puede rechazar. Mike se muda a Londres y regresa a los escenarios después de haberse alejado de ellos durante un largo periodo de tiempo.

Debido a que se trata de una trama súper hot, los protagonistas tuvieron que filmar un par de escenas candentes, pero algunas de ellas incluso resultaron ser peligrosas para la actriz

El accidente que ocurrió cuando Salma se movió sobre el vientre de Channing Tatum

Una secuencia de Magic Mike XXL implicaba que Hayek hiciera un lap dance encima del actor; se trata de un tipo de baile en el que se baila de manera provocativa sobre el vientre o las piernas de otra persona. “Estoy boca abajo y mis piernas tenían que estar en alguna parte, pero al revés uno pierde el sentido de la dirección y no hice lo que se suponía que debía hacer. En el ensayo estuve boca abajo y casi me golpeo”, contó durante su participación en el programa de televisión de Jimmy Kimmel. La artista añadió que debido a que ella se encontraba de cabeza, Tatum la sostuvo de los pantalones para evitar que se cayera, pero ella estaba preocupada porque no recordaba si traía puesta ropa interior.

“Entonces, en lugar de poner mis manos para proteger mi cabeza, simplemente me aferré a los pantalones. Él dice ‘Levanta las manos’ y yo dije ‘No, no, no, no’”, comentó. El equipo de producción incluso pidió hacer una pausa porque ambos actores se encontraban incómodos y tensos por lo mal que estaba saliendo la escena, y es que hacerrequiere de mucho esfuerzo y destreza física.

“Todos entraron y como que me alejaron de él y él dijo '¿Qué te pasa?’. Dije '¿Qué me pasa? Casi me matas’”, agregó y finalmente expresó sobre su papel en la película: “Me lo merezco. Tuve que hacer de stripper en tantas películas antes y ahora puedo sentarme y disfrutarlo. Fue emocionante, pero al mismo tiempo peligroso”, dijo Salma en una entrevista publicada por Telemundo.

