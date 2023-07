¿Te preguntabas si las transparencias siguen en tendencia? Dua Lipa y Florence Pugh acaban de demostrar que sí

Florence Pugh se ha convertido en la reina de las transparencias durante los últimos meses. A pesar de haber sido severamente criticada por dejar sus pezones al descubierto a través de atrevidas y elegantes prendas, la artista continúa haciéndole frente a los haters y siéndole fiel a su estilo. De hecho, las transparencias sigue tan en tendencia que incluso Dua Lipa ya se sumó a este trend de moda y recientemente posó frente a las cámaras al estilo de la protagonista de Don’t Worry Darling.

Y es que Florence recientemente enfrentó los comentarios negativos diciendo: “Nunca he tenido miedo de lo que hay debajo de la tela. Si estoy feliz con él, entonces lo voy a usar. Por supuesto, no quiero ofender a la gente, pero creo que mi punto es: ¿Cómo pueden ofenderte tanto mis pezones?”, se preguntó Pugh e incluso tocó un tema crucial para las mujeres: ¿la forma en la que vestimos justifica el acoso y abuso sexual?

Hace un par de días, Dua Lipa asistió al estreno de Barbie en Los Ángeles, California, pues una de sus canciones forma parte de la banda sonora de la película protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, además de que le da vida a la Barbie Sirena.

Dua Lipa sigue los pasos de Florence Pugh y muestra sus pezones con un vestido transparente

Para honrar el estilo de su personaje en Barbie, la intérprete de Dance the Night se presentó a la premiere utilizando un atuendo con vibras de sirena; se trata de un vestido plateado de red personalizado de Bottega Veneta. Debido a las transparencias de la prenda, Dua Lipa complementó el outfit con una tanga que hacía juego. Siguiendo los pasos de Florence, la artista de 27 años de edad optó por no ponerse sostén y dejar sus pezones al descubierto. Eso sí, no podían faltar los accesorios: un collar de diamantes, tacones plateados y aretes de aro.

Dua Lipa con transparencias en la premiere de Barbie Getty Images