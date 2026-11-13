Doble Valentina revela la emotiva historia detrás de «Angélico», su nueva canción dedicada a México

Hay canciones que nacen de una historia de amor, otras de una despedida y algunas de la necesidad de expresar aquello que las palabras no alcanzan a decir. Para Doble Valentina, la inspiración detrás de «Angélico» llegó durante una visita a México, después de escuchar las preocupaciones, los miedos y las esperanzas de sus amigos. En cuestión de diez minutos, la cantautora argentina transformó todas esas emociones en una canción dedicada al Ángel de la Independencia y, sobre todo, a la gente de un país con el que mantiene una conexión muy especial.

Con una sensibilidad que se refleja tanto en sus composiciones como en su manera de hablar sobre la música, Doble Valentina ha encontrado en México un segundo hogar artístico. Después de agotar las entradas de su presentación en Foro El Tejedor y compartir escenario con Diego Torres, la cantante continúa construyendo una carrera en la que la paciencia, la autenticidad y las emociones ocupan un lugar fundamental.

En entrevista con Cosmopolitan México, Doble Valentina nos contó cómo nació «Angélico», qué es lo que más admira del público mexicano, las enseñanzas que le ha dejado su trayectoria y por qué sueña con colaborar con Natalia Lafourcade.

Doble Valentina habla de «Angélico», su amor por México y las emociones detrás de su música

«Angélico» nació una mañana después de que llegaras a México, en una noche marcada por la incertidumbre. ¿Qué pasó por tu mente durante esas horas y cómo surgió la necesidad de convertir lo que sentías en una canción?

Lo que surgía era esto que me contaban mis amigos cuando aterricé: inestabilidad emocional, incertidumbre, ciertos miedos y, al mismo tiempo, esperanza y convicción de que todos los desafíos ustedes, con su alegría y su amabilidad característica, siempre los sortean. Entonces, ese era el tumulto que tenía dando vueltas. Supongo que salió de la necesidad de abrazar a mis amigos. Yo tengo esa cosa de siempre escribir una canción para toda situación. No sé por qué, pero me salen canciones.

En esta necesidad de abrazarlos salió esta canción, aquí, en una mañana, en diez minutos. Se la canté ese mismo día a mis amigos. Era una especie de abrazo, apapacho, regalo y una manera de decirles que los quiero y que sé que todos los desafíos siempre los van a sortear porque son gente linda.

¿Por qué decidiste escribirle precisamente al Ángel de la Independencia? ¿Qué representa para ti esta figura y qué buscabas pedirle a través de tu música?

Me encanta la pregunta porque yo, desde muy chica, vengo a México como turista. El primer país que visité, antes incluso que Europa o Estados Unidos, fue México. Me acuerdo de que, desde muy chiquita, una de las cosas que más me había impactado, más allá de su historia arqueológica y cultural, fue el Ángel. Sentía que representaba o daba una imagen de libertad e independencia, que son esas cosas que te quedan en el fondo de la cabeza dando vueltas.

Cuando vine en este viaje, donde surgió «Angélico», mientras daba vueltas con mi equipo y mis amigos, me crucé con el Ángel. Un poco se conectó lo que me estaban contando con esa sensación de querer ir hacia un lugar de libertad, como puede representar este Ángel. Son esas cosas que se conectan en la cabeza y así salió esta canción, un poco cantarle al Ángel.

¿Hay alguna frase de «Angélico» que tenga un significado especialmente personal para ti y que te gustaría que el público escuchara con más atención?

Hay una frase que dice: «Que el Ángel cuide a su gente, que es tan amable y tan valiente». Yo siento, por lo menos es mi impresión de ustedes, que son gente muy linda y que la belleza que tienen es justamente porque son amables y, al mismo tiempo, son valientes. A veces cuesta encontrar la conjunción entre valentía y poder hacer que esa valentía sea amable. A veces la valentía puede ser más hosca, más fría, más distante, pero ustedes logran tener valentía junto con amabilidad. Esa es una parte que me parece que los representa. En general, me encantaría que se sintiera algo de ese abrazo que les quise dar. Más allá de si escuchan con atención la letra, me gustaría que se sintiera algo de ese abrazo.

Si pudieras dedicarle «Angélico» a una persona o a un momento específico de tu historia con México, ¿a quién o a qué se la dedicarías?

Un poco a ese día que la escribí. Tenía un show acá, en El Tejedor, con la gente que muy amablemente me sigue, me escucha y guarda mis canciones. Me gustaría dedicársela a ellos y también a mi equipo, que me recibió acá ese día con mucha expectativa y mucha ilusión. Y también a todos ustedes, que siempre me tratan muy amorosamente.

En febrero agotaste las entradas de tu presentación en Foro El Tejedor y después regresaste varias veces a México. ¿Qué crees que tiene el público mexicano que te hace sentir tan conectada con él?

Voy a regresar a esta noción de amabilidad. Son gente muy amable, muy linda. Los abrazos que te dan son cosas quizás más perceptivas desde la emoción. Es una entrega muy especial que tienen acá. Y no soy solo yo la que lo digo, porque siempre hablo con colegas y todos resaltan que en México las amistades, por no decir seguidores, porque ya son amistades, tienen un color y una emoción muy especial. Tiene mucho que ver con la amabilidad, con la ternura, con la entrega, con la pasión también y, de nuevo, con la valentía. Es un abrazo muy lindo el que tienen acá, así que con eso siempre me quedo.

La evolución de Doble Valentina y las lecciones que le ha dejado la música

Empezaste a compartir tu música en 2020 y tu primer álbum se tituló Un amoroso asunto. ¿Cómo ha evolucionado tu manera de escribir sobre el amor, el miedo y las emociones desde entonces?

Creo que al principio escribía mucho desde la inocencia, y eso es un valor. Hoy escribo también desde la inocencia, pero a veces buscando lugares a donde quiero llegar. Entonces, es una mezcla entre inocencia y querer llevar un barco a cierta isla. Me siento también mucho más libre. Lo que sale, sale, sin estar buscando una canción que suene de determinada manera. Lo que sale, sale y no se filtra el inconsciente. Así que diría que estoy emocionalmente igual de involucrada, pero con una chispa nueva.

Has compartido escenario con Diego Torres en España y en el Teatro Metropólitan. ¿Cuál ha sido el consejo o aprendizaje más importante que te llevaste de trabajar tan cerca de él?

Diego me enseñó muchísimas cosas, así que tratar de sintetizar los aprendizajes es difícil. Pero una cosa que siempre me repite, y que aprendo mucho de él, es la paciencia y saber que hay caminos en la industria, como le dicen, que llevan tiempo. Porque hay sentimientos que no viajan tan rápido como viajan otros sentimientos, más hoy, del algoritmo, de la ansiedad, de la polémica, de la pelea. Cuando uno quiere ir más por otro lado, que es el camino que yo creo que tiene la música, que es el del diálogo amoroso, tiene que saber y tener paciencia de que las canciones hagan su camino. Hay que confiar en que tienen que llegar, van a llegar y están llegando a donde tienen que llegar. Ese es uno de los consejos que más tomo de él: tener paciencia y confiar en el camino de las canciones.

Y hablando de que has podido trabajar con artistas tan importantes como Diego Torres, ¿con qué artista te gustaría colaborar en el futuro? ¿Quién sería tu colaboración soñada?

Muchísimos. Pero ¿sabes qué? Esto hoy lo tengo fresco. Ayer fui a ver el show de Natalia Lafourcade en el Metropólitan. ¡Ay, madre mía! Me quedé emocionada. Eso sí que es un apapacho. Sería un tremendo sueño algún día poder colaborar con Natalia. Me parece una mujer, una artista, una cantora, una cancionera maravillosa, de otro nivel, de otra esfera de emoción. Me parece sencillamente una belleza.

Para cerrar, ¿qué faceta de ti vamos a descubrir en esta nueva etapa y cómo se conecta con lo que estás contando en «Angélico»?

Todos los discos son muy emocionales, pero siento que en este disco salieron otras emociones más, después de haber tenido un poco más de experiencia, madurado algunas sensaciones y quizás haber atemperado también algunas otras emociones. Hay canciones, por ejemplo, que le escribo a mi ahijada. Hay una canción que les escribo a las mujeres de mi vida, las mujeres que me hicieron: mi madre, las cantoras, amigas, hermanas. Es como una emoción de tener otro estilo de agradecimiento a la vida. Un poco ese es el hilo conductor de lo que me llevó a escribir este disco. Así que ahí es donde voy a estar.

Con «Angélico», Doble Valentina no solo le canta a uno de los monumentos más emblemáticos de México, sino también a las personas que han hecho de este país un lugar especial en su historia. Su música continúa evolucionando hacia nuevas formas de expresar el amor, la gratitud y la esperanza, sin perder esa sensibilidad que ha acompañado sus composiciones desde el principio.

Y mientras prepara una nueva etapa musical, la cantautora argentina tiene clara una de las lecciones más importantes que ha aprendido: algunas canciones necesitan tiempo para encontrar a las personas a las que están destinadas a llegar.