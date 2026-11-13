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Doble Valentina

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Entretenimiento
Doble Valentina revela la emotiva historia detrás de «Angélico», su nueva canción dedicada a México
La cantautora argentina nos habla de «Angélico», la canción que nació como un abrazo para México, su conexión con el público mexicano, las lecciones que aprendió de Diego Torres y la nueva etapa emocional que está por comenzar.
Noviembre 13, 2026
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Gabriela Velasco Ceja