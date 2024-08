¿Sabías que existe una secuela de Romper el círculo? Te contamos de qué se trata

Blake Lively y Justin Baldoni protagonizan Romper el círculo, la adaptación cinematográfica de la novela best seller de Colleen Hoover, conocida también por haber escrito Ugly Love y 9 de noviembre. Hasta el momento la autora estadounidense ha vendido más de veinte millones de libros, pero su mayor éxito ha sido Romper el círculo, cuta trama se centra en las relaciones tóxicas, el abuso físico y psicológico y el amor propio.

Lily no siempre ha tenido una vida fácil, pero eso nunca le ha impedido luchar por lo que quiere y ha recorrido un largo camino para llegar a donde está ahora. Su vida comienza a cambiar el día que Ryle Kincaid, un extraordinario neurocirujano, se fija en ella. Ryle es asertivo, terco, tal vez incluso un poco arrogante, pero también es sensible, tremendamente atractivo, brillante, y tiene una debilidad total por ella. Todo en él es perfecto, salvo su completa aversión a las relaciones, así que cuando Lily se da cuenta de que ella es la excepción a su regla de «no tener citas», no puede evitar preguntarse por qué ha tomado esa decisión”, reza la sinopsis de Romper el círculo.

A pesar de que Lively y Baldoni no tuvieron una buena relación en el set de rodaje, los fanáticos de It Ends With Us ya comienzan a preguntarse si la secuela del libro también llegará a la pantalla grande.

De qué trata la secuela de ‘Romper el círculo’

Si te quedaste con ganas de saber más sobre la historia de Lily Bloom, debes saber que existe una segunda parte titulada It Starts With Us. ¿De qué trata? Esta segunda parte se enfoca en el pasado de Lily y Atlas:

“Lily y su exmarido, Ryle, acaban de pactar la custodia compartida de su niña cuando Lily se encuentra de nuevo con su primer amor, Atlas. Después de casi dos años separados, está entusiasmada porque, por una vez, el tiempo está de su lado, e inmediatamente dice que sí cuando Atlas le pide una cita.

Pero su alegría se desvanece cuando piensa que, aunque ya no están casados, Ryle sigue teniendo un papel en la familia, y no consentirá que Atlas Corrigan esté presente en su vida y en la de su hija.

Volver a empezar alterna entre las perspectivas de Lily y Atlas y continúa justo donde nos dejó Romper el círculo. Descubriremos más sobre el pasado de Atlas y seguiremos a Lily en busca de una segunda oportunidad de encontrar el amor verdadero mientras tiene que lidiar con un exmarido celoso”, dice la sinopsis.

Hasta el momento no se ha confirmado que la segunda parte vaya a llegar a la pantalla grande.