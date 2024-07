Te contamos todo sobre la postura que tiene Danna Paola respecto al sexo, ¿coincides con su forma de pensar?

Danna Paola es fiel seguidora del amor propio y del empoderamiento femenino, por lo que tiene una forma muy positiva de pensar sobre el sexo. Para la cantante mexicana, es falso que se necesite de una pareja para disfrutar de una vida sexual plena, pues asegura que la feminidad de la mujer viene antes de tener contacto íntimo con otra persona.

Precisamente de esto habló en su reciente participación en un podcast, en el que debido a su forma de pensar dividió opiniones entre sus seguidores.

Danna Paola señala que “la gente no es feliz por falta de sexo”

Danna Paola generó controversia en una reciente entrevista en el canal de YouTube Podium Podcast debido a que tocó un tema polémico para muchas personas. La cantante mexicana señaló que a su parecer, la infelicidad podría justificarse con la falta de actividad sexual.

“La gente infeliz es porque no tienen sexo. Estoy convencida, el mal sexo se ve a distancia. Cuando tiene una buena vida sexual uno vive feliz. La sexualidad al final no tiene nada que ver con un chico. Es consigo misma (...) La sexualidad es justo ‘embrace your femininty’, ¿sabes? La feminidad y la sexualidad de la mujer viene antes de tener una pareja”, expresó Danna.

Danna Paola: Ls gente infeliz, es porque no tiene sexo.

¿Que opinan de esta “teoría”? 👀🤔

Ante dichas declaraciones, los usuarios de las redes sociales respondieron lo siguiente: “Yo no tengo sexo y vivo feliz”, “Ojalá la gente solo estuviera estresada y de malas por falta d sexo”, “La gente infeliz varía, muchas veces es porque los botaron del trabajo y no hay dinero. El sexo queda en tercer plano. Cuando tus carencias son prioridades para cumplir tus sueños. Se ve que ella siempre ha tenido dinero y nunca tuvo carencias de dinero”, “Químicamente es correcto, el sexo genera felicidad y placer, pero hay otras cosas que producen felicidad, por ejemplo la salud mental, trabajar en algo que te gusta, estar en compañía, comer. No es bueno generalizar”.

Sin embargo, también hubo internautas que apoyaron en su totalidad las palabras de Danna y que coinciden en que la sexualidad es parte de la feminidad: “No tienes que una pareja para sentirte feliz”, escribieron.