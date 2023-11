Ya hay nueva información sobre el rodaje de Culpa tuya y Culpa nuestra, la segunda y tercera parte de la trilogía protagonizada por Gabriel Guevara y Nicole Wallace

Una de las adaptaciones literarias que más han generado revuelo durante los últimos meses es la trilogía Culpables, de Mercedes Ron. Culpa mía fue un rotundo éxito en la plataforma de Prime Video, y ahora ya ha iniciado el rodaje de la segunda y tercera parte, Culpa tuya y Culpa nuestra. Gabriel Guevara y Nicole Wallace interpretan a los protagonistas de esta historia, Nick y Noah, respectivamente, y se han ganado el corazón del público gracias a sus espectaculares actuaciones.

Sin embargo, las grabaciones se pusieron en pausa después de que el pasado 2 de septiembre Gabriel Guevara fuera privado de su libertad tras ser arrestado debido a una orden de detención internacional. De acuerdo a la información revelada, el delito de violencia sexual habría ocurrido en Francia hace algunos años, cuando él aún era menor de edad. La presunta agresión habría sido a un familiar, con quien ya no mantienen contacto en la actualidad.

“El daño está hecho y eso no se lo voy a perdonar a la persona que lo ha hecho. Y no sabe nadie cómo me pongo cuando estoy en estado de venganza”, expresó la madre de Gabriel, la actriz Marlène Mourreau.

Por lo mismo, se había hecho pública la posibilidad de que Gabriel Guevara fuera reemplazado por otro actor para las siguientes dos películas de la trilogía, pero ¿qué actualizaciones hay al respecto?

Culpa mía: Se revela si Gabriel Guevara será o no reemplazado en Culpa tuya y Culpa nuestra

Afortunadamente, Gabriel Guevara se encuentra de regreso en el set de rodaje de Culpa mía y Culpa nuestra, al menos así indicó la cuenta oficial de Amazon Prime. Esto indica que el actor no será reemplazado en la segunda y tercera parte de la trilogía.

“Culpa tuya ya está en producción”, escribieron en el caption de la publicación que contiene fotografías del elenco en pleno rodaje.

No han revelado la fecha oficial del estreno de Culpa Tuya y Culpa Nuestra, pero se cree que será mediados de 2024 cuando llegue a la plataforma de streaming.