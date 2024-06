¿Cuántos libros hay de Los Bridgerton y cuál es el orden correcto para leerlos?

Es probable que Los Bridgerton sea una de tus series favoritas y que mueras de ganas por ser testigo de la segunda parte de la tercera temporada. También es muy probable que sepas que la serie de Shonda Rhimes está basada en una saga de libros románticos. ¿Qué aún no los has leído? Pues es momento de que te animes, así que te dejamos todo lo que debes saber de ellos.

La autora de estos relatos es Julia Quinn. El primer libro que escribió fue El Duque y yo, en el 2000. Este corresponde a la historia de Daphne. A ese libro le siguió El Vizconde que me amó, la novela correspondiente a Anthony. La sinopsis dice:

“Anthony Bridgerton es el soltero más codiciado de la temporada en la alta sociedad victoriana. Pero este año, el atractivo vizconde, amante de la diversión y enemigo del compromiso, sorprende a todos y decide buscar esposa y sentar cabeza. La joya más preciada, la joven y hermosa Edwina Sheffield, es su elección natural. Pero para conseguirla ha de obtener antes la aprobación de la hermana mayor de la muchacha, Kate. Anthony comprobará que convencer a esa mujer arrogante y decidida de que ha dejado de ser un vividor no es tarea fácil. Como tampoco lo es quitársela de la cabeza cuando llega la noche”.

Después llegaría Te doy mi corazón (2001), libro que se enfoca en la historia de amor de Benedict con una joven misteriosa que acaba siendo su criada:

“Como en el cuento de Cenicienta, Sophie ve una noche cumplirse su sueño. A espaldas de su madrastra, se viste como una reina y acude al baile de disfraces más importante de Londres. Lo que es más, consigue captar la atención de Benedict Bridgerton, el soltero más atractivo y encantador de la reunión. Sin embargo, pronto vuelve a enfrentarse a su cruda realidad: la de una hija ilegítima, pobre y sin recursos. El destino quiere darle una segunda oportunidad cuando entra a servir en casa de Benedict, aunque él no reconoce en ella a la hermosa joven a la que lleva años buscando. Ella es ahora una simple criada, incapaz de revelarle la verdad”.

El siguiente libro es A Sir Phillip, con amor (2003) con Eloise como protagonista.

“¿Es posible enamorarse de alguien a quien no has visto nunca? Eloise, la pequeña de la familia Bridgerton, está a punto de descubrirlo. Hasta que se casó Penélope, su íntima amiga, no había sentido sobre sus delicados hombros el peso de la soltería. Pero ahora, un impulso inexplicable la empuja a cometer una locura, dejar Londres y presentarse en casa de un hombre al que sólo conoce por carta... y que quiere casarse con ella. Claro que cuando conoce a Sir Phillip las ilusiones se vienen abajo como un castillo de naipes: su príncipe azul resulta algo rudo, serio... y además tiene dos hijos que son auténticos diablos. Pero Eloise ha detectado también una pasión latente bajo la piel, que no está dispuesta a dejar escapar, con un poco de ayuda de su extraordinaria familia”.

Los últimos libros de esta extensa saga son El corazón de una Bridgerton (2004) con la narración de la vida de Francesca, Por un beso (2005) en el que vemos a Hyacint entrando en edad de casamiento, y Buscando esposa (2006), con un Gregory más mayor.

La reina Charlotte (2023) es otro libro escrito por Julia Quinn en colaboración con Shonda Rhimes, en el cual decidieron explorar la vida de la reina Charlotte, responsable de la monarquía durante la época que abarca la historia principal. Este libro revela la historia de la monarca y Jorge III. Además Netflix también la llevó al formato de serie.

Existen otros libros que amplían o complementan el universo Bridgerton

Bridgerton: Felices Para Siempre

Por culpa de Miss Bridgerton (serie Robesky: la precuela Bridgerton 1)

Un marido Inventado (serie Robesky: la precuela Bridgerton 2)

La otra Miss Bridgerton

Primero llegó el escándalo

Observaciones y ocurrencias de Los Bridgerton

Lady Whistledown contraataca

Revista de sociedad de Lady Whistledown: especial cotilleos

La autora

Julia Quinn, seudónimo de la estadounidense Julie Cutler, es considerada una ‘nueva Jane Austen’. Es graduada en Historia del Arte por Harvard y comenzó también la carrera de Medicina en Yale, pero el enorme éxito de sus novelas hizo que dejara los estudios y se dedicara a escribir de tiempo completo.

Sus novelas sobre los Bridgerton han sido traducidas a 25 idiomas y premiadas en varias ocasiones; entre los galardones recibidos destacan los RITA, que reconoce a lo mejor del género romántico literario.