¿Cuándo se estrena el spin-off de Game of Thrones protagonizado por Jon Snow?

Malas noticas para quienes esperaban con ansias el spin-off de Game Of Thrones enfocado en Jon Snow

En 2023, el CEO de HBO, Casey Bloys, reveló que el spin-off de Game of Thrones sobre Jon Snow estaba en desarrollo, aunque aún no había sido confirmado oficialmente. Parece que la serie finalmente no saldrá adelante, tal como ha asegurado Kit Harington en una reciente entrevista.

En declaraciones a ScreenRant, el intérprete afirmó que la ficción protagonizada por Jon Snow está por el momento “descartada”. “En el desarrollo, miras todos los ángulos y ves si vale la pena. Y actualmente no vale la pena”, dijo.

¿Por qué se canceló el spin-off de Game of Thrones?

“Actualmente, está descartado porque no pudimos encontrar la historia adecuada para contar que nos entusiasmara lo suficiente. Así que decidimos dejar de lado las herramientas por el momento. Puede que llegue un momento en el futuro en el que volvamos a ello, pero de momento, no. Está firmemente archivado”, añadió.

Fue en junio de 2022 cuando se habló por primera vez del spin-off y el escritor George R.R. Martin confirmó la noticia ese mismo mes, diciendo que Harington fue quien propuso la idea. Sin embargo, Bloys hizo una entrevista con TVLine en noviembre de 2023 y dio malas noticias al respecto. “Siempre tenemos guiones de Juego de Tronos en desarrollo. Le dimos luz verde a El caballero de los Siete Reinos: El caballero errante en primavera. No diría que hay nada más de ese universo que esté cerca de conseguir luz verde ni nada parecido, pero siempre estamos trabajando en diferentes guiones e ideas”, apuntó.

Pese a que no habrá spin-off de Jon Snow por el momento, HBO seguirá apostando por Game Of Thrones con La Casa del Dragón. La serie regresará a la plataforma de streaming el próximo 16 de junio con su segunda temporada.

Por Europa Press