Si fuiste de los coders que se quedaron sin boleto para el concierto de despedida de CD9, ¡no te pierdas su segunda presentación!

¿Mueres por escuchar Me equivoqué, Lío en la cabeza, Dèjá vu, No le hablen de amor, Ángel cruel, Eres y más éxitos de CD9 en vivo y en directo? Pues gracias a que

Alan Navarro, Jos Canela, Alonso Villalpando, Freddy Leyva y Bryan Mouque estarán de regreso en los escenarios para despedirse de sus coders, podrás hacerlo.

La boyband mexicana, que se creó en el 2013 y se convirtió en todo un fenómeno internacional, enamoró al público con su estilo que fusiona pop, dance y electropop, y aunque lamentablemente la banda se dio un descanso de 6 años, los integrantes del grupo están listos para dar dos conciertos más en la Ciudad de México.

Cuándo salen a la venta los boletos para la segunda fecha del concierto de CD9

A través de Instagram, CD9 anunció hace algunos días que su concierto de despedida ‘The Last Party’ será el próximo viernes 19 de julio de 2024 en la Arena CDMX ubicada en la Ciudad de México. Lamentablemente, los boletos para este emocionante evento ya se terminaron, pero te tenemos una buena noticia: será el próximo 30 de agosto cuando CD9 dé su segunda presentación en la Arena Ciudad de México, esto debido a que los boletos para el primer concierto de despedida tuvieron sold out. Si fuiste de los coders que no lograron conseguir boletos para el primer show, tendrás una segunda oportunidad este 18 de abril.

No habrá preventa para las entradas, será venta general y podrás adquirlas con cualquier tarjeta a partir de las 10:00 AM. a través de este link de Superboletos, o bien, en puntos de venta de la boletera o en taquillas de la Arena Ciudad de México.