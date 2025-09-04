COSMO CRUSH: Fernando Cattori, el mexicano de The Summer I Turned Pretty

Aunque gran parte de su trabajo ha sido estar detrás de la cámara, como director, una vez que se pone enfrente no le puedes quitar los ojos de encima y estamos seguras de que Benito, su personaje en The Summer I Turned Pretty, te va a robar el corazón.

Fernando no responde ninguna de las preguntas que le hacemos como se lo pedimos, a veces nos contesta de más, pocas veces de menos. Bromea y nos dice que es “el director en él”. El mismo director que a los 6 años quería ser “hacedor de películas”, pero al verlo, no podemos ignorar sus main character vibes. Por eso decidió ser actor.

Antes de estudiar Comunicación en la Universidad Iberoamericana, Fernando intentó dedicarse a la actuación de tiempo completo y ante la negativa de su audición pensó “si no eres actor, eres director”. Años después y sin esperarlo, llegó primer rol en una película, Ceremonia, que se estrenó en el Festival de Cine de Guadalajara de 2025. Y, a pesar de que asegura no ser creyente de la frase, “la oportunidad llegó cuando tenía que llegar.” Lo que sí cree es que todos los directores deberían saber actuar y todos los actores deberían saber dirigir, porque ambas partes deben comunicarse en el mismo idioma.

“Agradezco que he podido tener toda una vida aparte de la actuación porque todo este mundo puede ser muy volátil.”

Historia diminuta

Como director, su sueño es crear una historia diminuta en la pantalla. Es fan de las tramas en las que aparentemente no pasa nada y las contrasta con lo abrumador que puede ser el mundo en su gran escala. Fernando está seguro de que si decides seguir a una persona aleatoria por la calle, encontrarás una historia que contar. Aparte de inspirarse en la vida cotidiana, al actor-director le encanta la traducción que implica convertir la literatura en cine y nos confiesa que le fascinaría adaptar Poeta chileno, una novela de Alejandro Zambra.

¿Harías match con Fernando?

Cita perfecta: Son las que no se planean, no depende del lugar, ni de la actividad, la cita perfecta es la que funciona por sí sola.

Frase favorita: “A veces los perros tienen gatos.”

Guilty pleasure: The Real Housewives of Beverly Hills