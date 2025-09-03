Suscríbete
Entretenimiento

¿Sydney Sweeney estrena romance con Scooter Braun?

September 02, 2025 • 
María Dávalos
Sydney-Sweeney

¿Sydney Sweeney estrena romance con Scooter Braun? Esto es lo que sabemos

Getty Images

Sydney Sweeney vuelve al centro de la polémica, ahora por su vida amorosa

La actriz que saltó a la fama por su papel de Cassie Howard en Euphoria ha estado en el ojo del huracán en las últimas semanas por su controversial campaña publicitaria de jeans. Aunque poco a poco la molestia en su contra ha bajado, parece que los fans encontraron un nuevo motivo para reprocharle.

¿Sydney Sweeney y Scooter Braun son pareja?

Ya que, de acuerdo a lo informado por TMZ, la actriz empezó un romance con Scooter Braun, o bueno, uno casual. Ya que en los últimos meses se desataron rumores de un posible noviazgo entre ella y el ex agente de Justin Bieber.

Todo empezó cuando se les vio juntos paseando por las calles de Venecia después de la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez. Aunque no se les ha visto de nuevo, fuentes cercanas a la actriz le aseguraron a TMZ que están saliendo de manera casual y nada es seguro de momento.

@mummybossadventure This is when I spotted Sydney Sweeney & @Amélie Tremblay and @Scooter Braun In Venice for Jeff Bezos and @LaurenSánchezBezos Wedding Saturday Afternoon. What did we think of their outfits?! I personally LOVED Amelie’s outfit and thought Syndey Sweeneys was a little boring. #sydneysweeney #amelietremblay #jeffbezos #laurensanchez #jeffbezoswedding #venice #fyp #scooterbraun ♬ original sound - mummybossadventure

En cuanto la noticia llegó a redes, las opiniones se dividieron, pero la mayoría está de acuerdo en que no les encanta la pareja. En especial por la mala fama que tiene Braun en el mundo del entretenimiento.

Pero cabe destacar que ninguno de los dos ha salido a confirmar o negar la relación, por lo que podría ser un tema más de conversación que viene y va en el vasto mundo de las redes sociales.

Sydney Sweeney Sydney Sweeney Scooter Braun
María Dávalos
María Dávalos
Te sugerimos
Gavin-Casalegno-TSITP.jpg.png
Entretenimiento
Gavin Casalegno rompe el silencio sobre los ataques que ha recibido por The Summer I Turned Pretty
August 24, 2025
 · 
María Dávalos
taylor-swift-joe-alwyn.jpg
Entretenimiento
¿Joe Alwyn rompe el silencio sobre el compromiso de Taylor Swift?
August 29, 2025
 · 
María Dávalos
sarah-jessica-parker-nicolas-cage-romance.jpg
Entretenimiento
Sarah Jessica Parker rompió el silencio sobre uno de los romances más mediáticos en su carrera
July 14, 2025
 · 
María Dávalos
Emily in Paris
Entretenimiento
Emily in Paris: Esta es la verdadera razón por la que un personaje no regresa a la serie
April 23, 2025
 · 
María Dávalos