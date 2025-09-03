¿Sydney Sweeney estrena romance con Scooter Braun?

Sydney Sweeney vuelve al centro de la polémica, ahora por su vida amorosa

La actriz que saltó a la fama por su papel de Cassie Howard en Euphoria ha estado en el ojo del huracán en las últimas semanas por su controversial campaña publicitaria de jeans. Aunque poco a poco la molestia en su contra ha bajado, parece que los fans encontraron un nuevo motivo para reprocharle.

¿Sydney Sweeney y Scooter Braun son pareja?

Ya que, de acuerdo a lo informado por TMZ, la actriz empezó un romance con Scooter Braun, o bueno, uno casual. Ya que en los últimos meses se desataron rumores de un posible noviazgo entre ella y el ex agente de Justin Bieber.

Todo empezó cuando se les vio juntos paseando por las calles de Venecia después de la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez. Aunque no se les ha visto de nuevo, fuentes cercanas a la actriz le aseguraron a TMZ que están saliendo de manera casual y nada es seguro de momento.

En cuanto la noticia llegó a redes, las opiniones se dividieron, pero la mayoría está de acuerdo en que no les encanta la pareja. En especial por la mala fama que tiene Braun en el mundo del entretenimiento.

Pero cabe destacar que ninguno de los dos ha salido a confirmar o negar la relación, por lo que podría ser un tema más de conversación que viene y va en el vasto mundo de las redes sociales.