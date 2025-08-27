Jeans barrel y culotte: el nuevo chic para otoño

Este tipo de jeans vienen con todo para la temporada entrante. Los capri pants o bootcut jeans quedan a un lado para este momento del año. Ahora: este tipo de corte prevalece y le añade dramatismo a los looks.

¿Qué los hace diferentes?

Los jeans de corte ancho se han convertido en un must a largo de los últimos meses. Aunado a su comodidad, ofrecen un aire novedoso y sofisticado, por lo que son adaptables a cualquier estilo. Para este otoño, los barrel y culotte destacan como algunas de las siluetas favoritas, esenciales para quienes buscan versatilidad.

El jean abombado que utilizarás sin esfuerzo

Destaca porque el corte recto se abre desde la cadera hasta el tobillo, donde usualmente terminan. Esto juega con las dimensiones ya que puedes utilizar tops más ceñidos para contrastar la parte inferior holgada. Da un aire mucho más relajado pero que igualmente luce equilibrado: un look fresco y a la vez pulido.

Los puedes utilizar con botines, sneakers minimalistas o tacones slingback.

El corte recto y elegante que nunca falla

Caracterizado por ser más ancho de la pierna, ligeramente estrecho en la parte inferior que va hacia los tobillos. Este tipo de corte crea un efecto contemporáneo y estilizado, a pesar de ser un poco más amplio. Complementa a quienes buscan libertad de movimiento y un toque desenfadado. Al tener espacio entre la terminación del pantalón y el resto de la pierna, puedes usar zapatos llamativos si tu estilo es más creativo, o bien, ballerinas o tenis más casuales si te gusta lo clásico y casual.

Tendencias que pueden ser atemporales

Ambos cortes priorizan que la comodidad no es sinónimo de perder el estilo. Los jeans anchos se consolidan como una de las mejores prendas para elevar los outfits en otoño: fáciles de adaptar a diferentes ocasiones y perfectos para marcar presencia con naturalidad.