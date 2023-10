Así puedes ver el eclipse de sol a través de una caja de cereal

Recuerda no mirar el eclipse solar este 14 de octubre sin proteger antes tus ojos; te decimos cómo hacerlo con ayuda de una caja de cereal

Este 14 de octubre podremos presenciar uno de los eventos astronómicos más esperados del año: el eclipse solar. De acuerdo a información de la NASA, este fenómeno será visible en algunas partes de Estados Unidos, México y otros países de América del Sur y Central. Sin embargo, debes tener en cuenta que para poder ver el eclipse de sol necesitarás utilizar lentes especiales, esto con el objetivo de que tus ojos no se vean afectados por la potente luz del sol.

Muchas personas han reportado no haber encontrado a tiempo las gafas especiales —que deben cumplir con ciertas normales mundiales de la ISO 12312-2— para disfrutar del eclipse de sol, por lo que han recurrido a otras opciones caseras para poder ver el evento astronómico sin correr ningún riesgo; por ejemplo, una caja de cereal.

¿No encuentras lentes? Así puedes ver el eclipse a través de una caja de cereal

Si te ganó el tiempo y no encontraste gafas para ver el eclipse, o bien, sí las hallaste pero no te llegarán a tiempo, no te preocupes. En TikTok se ha viralizado una forma muy sencilla de elaborar un aparato casero que tiene la misma función que los lentes.; te decimos cómo hacerlo.

¿Qué necesitas?



1 caja de cereal

Papel aluminio

Un alfiler

Tijeras

Hoja de papel

¿Cómo hacerlo?

Copia el contorno de la caja y recórtalo. Posteriormente, pega la hoja blanca en el fondo de la caja; ciérrala y asegúrala. Del lado opuesto de la caja, recorta dos cuadrados y tapa uno de ellos con papel aluminio. Con ayuda del alfiler haz un agujero en el centro del aluminio.

