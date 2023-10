Dinos cuál es tu signo zodiacal y te diremos cómo te verás afectado por el eclipse solar del 14 de octubre

El próximo 14 de octubre podremos presenciar un eclipse solar en el que la luna bloqueará al sol; se interpondrá en el camino de la luz del sol y proyectará su sombra en la Tierra. Este evento astronómico será visible en algunas partes de Estados Unidos, México y otros países de América del Sur y Central, y específicamente en México sucederá a las 9:45 de la mañana y finalizará alrededor de las 13:08 horas. Los expertos aseguran que los eclipses vienen cargados de energía, por lo que cada signo zodiacal se verá afectado de diferente manera.

Qué efecto tendrá el eclipse solar del 14 de octubre en cada signo zodiacal

Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Estarás cerrando ciclos. Eso significa tiempo de sanar y hacer cambios en tu beneficio, así que se trata de fluir y no resistirte: si la vida te redirecciona es porque trae algo mejor. No estarás sola: personas y situaciones llegarán para ayudarte en el proceso de soltar; lo único que debes hacer es escuchar tu voz interna y sabrás lo que necesitas (como comprar tus sales de baño de lavanda y un té de 12 flores).

Leo (23 julio - 22 agosto)

Tienes muchos sueños e ideas, ¡ahora lanza esos primeros pasos para darles vida! Aclara tus intenciones y haz un plan para llevarlos a la realidad. Negociar con tus socios (o pareja) es esencial para tu éxito: ellos te ayudarán a aterrizarte y estructurar la mente.

Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Es hora de poner estructura a tus rutinas y hábitos. Vuelve prioridad tu salud mental y física, revisa qué cambios en tu alimentación requieres, cómo te ejercitas y si una terapia te sería benéfica en este momento. No lo hagas sola: acude con los pros para que te ayuden.

Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

La conexión será tu tema este mes. Los astros te ayudarán a establecer relaciones más auténticas y, con el carisma y confianza que tendrás, atraerás muchas personas, relaciones de amistad y de amor; solo disfruta y no busques que todo sea perfecto.

Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

La vida te pide calma. Más que ver cuáles cosas nue- vas inicias o en qué em- prendes, es hora de acabar lo que empezaste, dar seguimiento y hacerlo crecer. Perseverancia y paciencia serán palabras clave para ti este mes. Difícil, pero tú sabes de constancia.

Aries (21 marzo - 19 abril)

Limpia tus espacios y saca lo que has estado guardando y ya no usas: eso incluye expre- sar lo que no has dicho (escríbelo, amiga). Deja que el corazón te guíe y no la men- te, deja atrás la rabia y los rencores,libératedeunavez de ese peso. Así podrás ser tu versión más auténtica.

Tauro (20 abril - 20 mayo)

¡Un nuevo comienzo está esperándote, Tauro! Para recibirlo bien te toca depurar lo inútil de todas tus áreas, des- de tu casa, clóset (¡ya saca ese viejo suéter, por favor) y hasta amistades que se que- daronatrás.Adiósatodolo que no te permite mover hacia adelante.

Géminis (21 mayo - 20 junio)

Mantente abierta a recibir: te llegará inspiración e ideas, conectarás más con tus pasiones y creatividad, compartirás con amigos y grupos de personas. Esto será muy bueno para expandir tu energía de creación. Abre bien los ojos y aprovecha cada oportunidad que se te presente.

Cáncer (21 junio - 22 julio)

Busca conectar contigo y reflexionar a dónde te diriges realmente. Los ejercicios de respiración y meditación se- rán de gran ayuda... ¡los astros te guiarán! El fin es que reconozcas tu gran potencial y poder personal; confía en lo que puedes hacer y en tus maravillosos dones.

Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Pon atención a tu hogar, fa- milia y vida personal: pregúntate qué te hace falta arreglar o cambiar. Tómate un break para volver a tu centro... tu gente más cercana te acompañará. Vienen cambios de casa, renovaciones o mejoras de espacios; son co- sas que estás necesitando.

Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Atención a señales y coincidencias que se te presentan: serán de gran ayuda para tomar decisiones y encaminarte. Si tienes dudas, está bien tomarte un tiempo para pensar, oír otras opiniones, considerar distintas opciones... sigue tus corazonadas y ponte en primer lugar.

Acuario (20 enero - 18 febrero)

¡Muchos cambios pueden presentarse para ti esta temporada! Respira, tómalos con calma y pide la ayuda necesaria. Aclarar lo que deseas con tu pareja o relaciones será importante para tener piso, busca personas que alimenten tu alma y no las que te drenen. Eso te dará paz.