Que Mercurio retrógrado no te tome por sorpresa, ¡te decimos cómo influirá en cada signo zodiacal!

Cuando Mercurio se pone retrógrado parece moverse hacia atrás a través del cielo, pero es solo una ilusión óptica: la órbita más corta del planeta hace que parezca que se adelanta a la Tierra, desacelera y luego se mueve en un bucle hacia atrás. Mercurio suele estar relacionado con la comunicación, los viajes, los mensajes, la información y el intelecto, por lo que cuando está retrógrado dichas áreas pueden verse afectadas negativamente. Ello puede significar cualquier cosa, desde retrasos y contratiempos hasta fallos tecnológicos, cables cruzados y problemas de comunicación.

Aunque… superarás esto con un poco de previsión y planificación. Solo asegúrate de guardar tus documentos, evitar grandes viajes o firmas de contratos si puedes y siempre tener un plan B. Te decimos cómo te afectará Mercurio retrógrado según tu zodiaco...

Cómo te afectará Mércurio retrógrado de 2024 según tu signo zodiacal

Aries

Este mes es de romper cadenas, Aries, y desapegarte de lo que no te deja volar! Rompe ataduras, ya sea en relaciones, sociedades o rutinas que no sacan tu mejor

potencial, es hora de tomar la iniciativa y emprender tu camino.

Tauro

¡Tu vida ha tenido muchos cambios fuertes que te han permitido evolucionar y ya no eres el mismo, Tauro! Vienen tiempos de prosperidad y productividad, solo debes enfocar tu trabajo y energía hacia eso que quieres.

Sagitario

Soluciones a problemas que aún no has podido resolver pueden llegar a ti a través

de otra persona, un libro, un consejo o idea que aparezca de la nada, confía en tu intuición, Sagi. No te apresures y tómalo con calma: la solución llegará.

Acuario

Después de un periodo de muchas reflexiones vendrán tiempos en donde te puedas sentir mucho más enfocada y centrada. ¡Buen momento para refrescar tu mente, salir de la rutina y conectar con esa autenticidad que te caracteriza, Acuario!

Capricornio

Confía en que has hecho el trabajo que te toca y suelta los resultados, verás cómo

todas la piezas se acomodan en su lugar. Recibirás ayuda en inspiración para hacer realidad esos sueños y proyectos.

Piscis

Tu trabajo ahora será encontrar esa seguridad y estabilidad emocional, conectar con personas cercanas y sentir el apoyo familiar. ¡Conectar con tus raíces para después poder volar hacia nuevos horizontes, Piscis!

Leo

Tu crecimiento vendrá a partir de aprender a trabajar en equipo, a crear círculos

en donde las ideas contribuyan para beneficiar a varias partes. ¡Mantén tu energía abierta y verás todo lo que puedes atraer a tu vida, Leo!

Libra

Aventuras, aventuras, Libra, eso es lo que la energía de los planetas en tu signo pide. Abrir panoramas nuevos y experiencias, atreverte a salir de tu zona de confort y ampliar tu circulo y mente. También aplica para relaciones de pareja.

Virgo

Has estado muy selectiva en cuanto a tus planes y cómo ejecutarlos, pero también

hacia tus relaciones, acuérdate de soltar un poco y no querer controlar todo. ¡Soltar el perfeccionismo te ayudará a ver oportunidades que no habías visto, Virgo!

Escorpio

La energía de este mes para ti es de alianzas y compromisos, en relaciones con socios o parejas, donde puede haber mucha intensidad y lecciones para ti, sobre todo en aprender a manejar tus emociones y no caer en la manipulación.

Géminis

Vivirás experiencias y lecciones que cambiarán tu perspectiva, saldrá gente

llegará otra: estos cambios serán para tu más alto bien, así que deja que fluyan. Empieza a plantear tus intenciones y pensar hacia dónde quieres ir.

Cáncer

La temporada te pide resolver resentimientos, es momento de sanación, dejar

atrás el pasado y conectar más con el presente. Podrás estar muy emocional, pero

recuerda que todo este trabajo es para tu evolución personal.