Cómo es tu personalidad según el emoji que más usas

Seguramente no te habías puesto a analizar qué el uso de ciertos emojis pueden revelar detalles de tu personalidad, ¡te decimos lo que dicen sobre ti!

Es sabido que a través de tus gustos existe la posibilidad de descifrar muchos de los rasgos que componen tu personalidad; el tipo de ropa o colores que sueles elegir, tus artistas o tus libros favoritos; incluso los lugares que más frecuentas para pasar el rato los fines de semana, ¿pero sabías que el emoji que más usas también podría ser un reflejo de tu verdadero yo? ¡Descúbrelo aquí mismo!

Lo que los emojis dicen de ti

Ojitos:

Seguramente eres una persona que le gusta la estabilidad, por lo que eliges bien a las personas con las que te relacionas y prefieres evitar estar en situaciones en donde hay incertidumbre. Sueles ser cariñosa y te gusta demostrarle ese amor a quienes forman parte importante de tu vida.

Foto: Getty images

Fuego:

Eres alguien sumamente pasional; término que no se limita a la manera en la que vives tus relaciones, buscas estar total y completamente comprometida con lo que sea que estés haciendo, si no te convence, no te involucras. Te gusta vivir aventuras, por lo que siempre estás abierta a planes improvisados y a probar algo nuevo.

Foto: Getty images

Detective:

Por el contrario a las personalidades anteriores, eres alguien más inclinada hacia la reflexión y a la lógica, por lo que tus decisiones rara vez están motivadas por emociones o sentimientos en particular. Te encanta que todo esté en orden y muchos te describirían como seria.

Cara con corazones:

Es verdad que existen muchas caras sonrientes entre los emojis que ofrecen los chats, pero esta en particular habla de una persona que suele ser positiva y mirar la vida con la mayor cantidad de optimismo posible. Difícilmente te desanimas y sueles perdonar a los demás sin ningún impedimento, sin embargo, te cuesta trabajo decir no y en ocasiones permites que otros se aprovechen de ti dado a tu bondad.

Foto: Getty images

Cara con los ojos llorosos:

Este emoji suele ser muy usado entre los teléfonos de las personas introvertidas. En general disfrutas mucho de tu soledad y evitas reuniones o eventos en donde sabes que habrá muchos invitados. Esto no necesariamente significa que no tienes amistades o personas cercanas en tu vida, más bien que es un círculo un tanto cerrado y que son pocos con quienes decides abrirte.

Foto: Getty images

Cara sonriente:

Tu situación es muy similar al tipo de persona anterior, eres introvertida y pasas mucho de tu tiempo sola, con la diferencia de que no te sientes del todo conforme con eso y estás haciendo el intento de cambiarlo para dejar que más personas te conozcan.

Foto: Getty images

