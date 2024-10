Christian Nodal se puso en contacto con el ex de Ángela Aguilar

Gussy Lau también reveló cómo es su actual relación con Ángela Aguilar...

Antes de hacer pública su relación sentimental, Christian Nodal y Ángela Aguilar mantuvieron un romance con diferentes personas. Mientras que el cantante tuvo un largo noviazgo con Cazzu e incluso tuvo una hija con ella, la hija de Pepe Aguilar dio mucho de qué hablar después de ser relacionada sentimentalmente con Gussy Lau, un productor musical que comenzó a trabajar desde el 2021 para la disquera de Pepe Aguilar.

Fue precisamente a Gussy Lau a quien contactó Christian Nodal durante los últimos meses, ¿para qué buscó el intérprete de Botella tras botella al compositor?

Christian Nodal se pone en contacto con el ex de Ángela Aguilar

Gussy Lau reveló para los medios de comunicación la razón por la que Christian Nodal se puso en contacto con él hace algunos meses, antes de que el artista se casara con Ángela Aguilar:

“El año pasado, [Christian Nodal] me habló en febrero, para pedirme canciones para su disco. Y tuvimos un acercamiento. Pero no creo, obviamente, que ahora me las vaya a grabar”, expresó. En cuanto a Ángela, Lau dijo que le desea lo mejor a la artista, a pesar de que su romance no haya funcionado:

“Siempre voy a estar muy contento si le va bien a ella. No lo digo por quedar bien, ella lo sabe perfectamente que si está contenta, feliz con quien sea, voy a estar contento”, señaló y contó cómo es su relación actual con la cantante: “Desde la polémica, literal, ya jamás tuvimos un acercamiento porque un contrato todavía hay, de hecho. Ya venció. De hecho en el último disco, Pepe me acaba de grabar una canción que se llama ‘Hojas de otoño’. La puerta laboralmente nunca se cerró realmente, ni nunca me detuvo ni me bloqueó puertas como, de repente, escuché; en lo personal, siempre seguí trabajando”, finalizó.

