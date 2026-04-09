Campo Marte 26: El spot de lujo para vivir el Mundial en CDMX

Si pensabas que el Mundial era solo para los hombres, claramente no conoces Campo Marte 26. Seamos honestas: el problema de los eventos deportivos es que suelen ser cero estéticos, pero aquí la regla es no tener que elegir entre la pasión por el fútbol y un ambiente aesthetic. Durante 39 días, del 11 de junio al 19 de julio, este será el spot para ver a la selección, comer delicioso y terminar en un concierto digno de headliners de festival internacional. Prepárate, porque hoy te doy el manual para conquistar el Mundial con estilo.

Campo Marte 26 divide su espacio en zonas que satisfacen todos tus deseos:

Garden View. Aquí es donde sucede la magia del juego. Pantalla gigante con opciones desde zona general hasta VIP para vivir el partido en grande con tu tribu.

México de mis sabores. El placer entra por la boca. Cada semana cambian los sabores de diferentes estados del país, además de ofrecer masterclasses para las que aman el foodie lifestyle.

Cantinas Contramar. Si buscas algo más sofisticado y cómodo, este es el punto. Menú a la carta con toda la autoridad culinaria de un clásico, sin perderte ni un segundo de la transmisión.

Jardín Escultórico. Para los momentos de calma o esa foto perfecta para el feed. Arte al aire libre con piezas de gran formato que elevan el nivel cultural del evento.

Dos moods, una sola locación

Campo Marte 26 es un camaleón que cambia según la posición del sol:



El mood de Día: Enfocado en los partidos, la gastronomía, actividades culturales y hasta lucha libre (para ese toque de adrenalina mexicana). El mood de Noche: El lugar se transforma radicalmente. Olvida el balón y prepárate para la vida nocturna con un piano bar y el Music Pavilion.

Uno de los highlights de este evento son los 17 conciertos en vivo que tendrán lugar en un espacio para 10,000 personas. Algunos de los artistas confirmados que ya están en nuestro radar son:



L’Impératrice

Parcels

Purple Disco Machine

Polo & Pan

Hugel

El costo de la entrada general por día va desde los $400 hasta los $1,000 (VIP), pero si planeas ser una residente oficial, el Abono Full por todo el evento cuesta $10,000. Haz cuentas: entre más días vayas, más barato te sale el acceso al Music Pavilion. Cuéntale a todas tus amigas de este súper plan y aprovechen full la euforia del fútbol.