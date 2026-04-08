Estibaliz Badiola: El nacimiento de una “Afrodita” entre el duelo y la música

Cariño, a veces pensamos que los artistas lo tienen siempre todo fácil desde los inicios, pero la realidad de Estibaliz Badiola es una lección de que el éxito real se forja en los momentos más oscuros. Entre raíces españolas y un corazón 100% mexa, la cantautora nos abrió las puertas de su alma para contarnos desde los inicios y los cambios en su carrera hasta la inspiración detrás de su nuevo disco, “Afrodita”. Hoy vamos a conocer a la mujer detrás de la voz que está redefiniendo la cumbia pop.

El peso de un legado y la búsqueda de la voz propia

Estaba ansiosa por esta charla, y es que Estibaliz es, sin duda, una estrella en ascenso. ”Creciste rodeada de leyendas, tus padrinos son Sergio y Estíbaliz, debutaste con Joan Sebastian... ¿sientes que la música te eligió a ti antes de que tú pudieras elegirla?”, lancé para romper el hielo.

Con honestidad, la cantante confiesa que al principio sentía el arte como una sombra impuesta: “La música me eligió desde que nací... mi raíz fue mi papá y las personas que me rodearon desde chiquita”, admitiendo que tuvo que reconciliarse con su destino para entender que lo suyo no era obligación, sino herencia pura.

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Esa dualidad también vive en su ADN. Con padre español y madre mexicana, la pregunta obligada era cómo conviven esos sonidos al componer. Para ella, la respuesta es simple: el corazón manda. “Mi cabeza es 100% mexicana... aunque me encanta ir a España, mi cabeza totalmente escribe mexicano”. Esa esencia mexa es la que la llevó a colaborar con leyendas, pero siempre desde la humildad. Al recordar su colaboración con Diego Verdaguer, a quien llamaba “tío”, la nostalgia invadió el momento: “Fue impresionante porque estábamos en pandemia y no nos podíamos ver físicamente para grabar”.

El giro hacia la cumbia no fue una “estrategia”, fue una necesidad de libertad. “Has pasado del mariachi a la cumbia y el pop. ¿Es una búsqueda de identidad o simplemente te divierte que no te puedan encasillar en un género?”, pregunté. Al principio le gustaba la idea de que no la pudieran encasillar, pero con el tiempo, entendió la importancia de tener, no un género, sino ese sonido característico de cada artista: “Siento que si yo fuera un género sería cumbia, porque la cumbia siempre cabe en todos lados”, respondió Estibaliz, quien vio en este ritmo el espacio perfecto para honrar el vacío que dejó Selena.

“Afrodita": Cuando el dolor se vuelve rosa

Al tocar el tema de la inspiración detrás del título del álbum, la atmósfera cambió. “Afrodita” es su hermano que vive en cada nota. “Antes de fallecer, mi hermano nos confesó que quería ser mujer y que ya había escogido su nombre: Afrodita. Sentí que el disco tenía que llamarse así como un homenaje para él”. Tras su pérdida, Estibaliz vivió un año y medio de oscuridad absoluta. Sin embargo, el arte fue su terapia de choque: “Sentí que mi hermano renació en mí... el negro lo cambié por el rosa y salió toda esta parte femenina que sentí mi hermano tenía”.

Estrellas como Ana Bárbara se rindieron ante la honestidad de este proyecto. La cantante confiesa que tenía pánico de que la colaboración fuera solo por “compromiso”, pero la Reina Grupera la sorprendió: “Me dijo: ‘Me encantaron todas, tengo que estar en una’. Se me puso la piel chinita”.

El costo de brillar y el sueño de trascender

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Pero no todo es color de rosa en la industria. "¿Cuál ha sido el mayor sacrificio que has hecho por tu carrera?”, pregunté. “Lo que más me ha costado es que vengo de una familia que no tuvo dificultades económicas... hubiera preferido mil veces tener dificultades de dinero a perder a un ser querido”. Esa resiliencia es la que la mantiene a flote cuando la fama intenta asustarla. “Lo que me asusta es que a veces la fama cambia a la gente…”

Al final de nuestra charla, le pregunté sobre ese sueño que hoy le quita el sueño, y su respuesta me recordó por qué es una chica Cosmo de pies a cabeza: “Mi mayor reto es seguir haciendo música con mensaje y con un trasfondo, no nada más hacer por hacer”. Y si tuviera que darle un consejo a esa Estibaliz chiquita que veía a los grandes desde abajo, sería uno de empoderamiento puro:

“Le diría que nunca dude de ella... y que no hay que hacer las cosas por encajar, sino porque te hagan feliz”.

Dato Cosmo

La cantautora incluyó audios reales de WhatsApp de su hermano en la canción principal de su álbum; un detalle que, conociendo el trasfondo, hace a la canción 100% más real, conmovedora y con un propósito que trasciende.

Estibaliz nos enseña que el dolor no tiene por qué ser el final, sino el combustible para nuestra versión más brillante. Deja de intentar encajar en moldes ajenos y empieza a honrar tu propia historia, porque cuando eres fiel a tu esencia, el mundo entero se pone a bailar contigo.