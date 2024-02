Camila Cabello es oficialmente rubia y luce irreconocible

¿Te animas a teñirte tu melena castaña de rubio platinado al igual que Camila Cabello?

Camila Cabello no le teme al cambio ni a las críticas. La intérprete de Consequences siempre se muestra completamente transparente frente a sus fans y es una de las precursoras del amor propio en Hollywood.

“Estaba corriendo en el parque ocupándome de mis asuntos, tratando de estar en forma, tratando de mantenerme saludable. Y estoy usando un top que muestra mi barriga, y no la estaba metiendo, porque estaba corriendo y existiendo como una persona normal que no la mete todo el tiempo. Pero luego me recordé a mí misma que estar en guerra con tu cuerpo está muy fuera de la época. Estoy agradecida con este cuerpo que me deja hacer lo que necesito hacer. Somos mujeres reales con curvas, celulitis, estrías y grasa. Y tenemos que ser dueñas de eso”, dijo Camila hace algunos años cuando la criticaron por su peso.

Camila goza de seguridad en sí misma y de autenticidad, por lo que no dudó en hacerse un cambio radical de look que sorprendió a sus seguidores.

Camila Cabello es oficialmente rubia y prueba que las brunettes sí pueden ser blondes

Camila Cabello comenzó febrero con un increíble cambio de imagen. La ex morena recurrió a las redes sociales para subir un nuevo video en el que debutó su cabello rubio platino. “Es hora >:)”, subtituló el clip, aparentemente haciendo referencia a una posible nueva canción, pues también agregó un fragmento de audio que enloqueció a sus millones de seguidores en Instagram.

El cambio de imagen de Camila incluye un flequillo y también un wet look que combinó con un labial marrón brillante, mejillas sonrosadas y delineador de ojos negro.