¿Te imaginas a Ángela Aguilar sin su característico corte bob? Una asesora de imagen te muestra cómo luciría con otro look

Ángela Aguilar lleva muchos años luciendo un característico corte bob hasta la barbilla, aunque hace poco tiempo decidió realizarse un cambio de imagen que se viralizó en redes sociales. El último look al que se sometió la intérprete de Qué agonía fue un corte pixie estilo bowl cut (corte de tazón o corte de hongo), por el cual comenzaron a compararla con Christian Nodal e incluso a decir que se parece a él.

“Se parece a Christian Nodal”, escribieron. La artista asistió a la estética tan solo una semana antes de llegar al altar con Christian Nodal. Fue el 24 de julio cuando los cantantes sorprendieron al dar el “sí quiero” en la Hacienda San Gabriel de las Palmas en una ceremonia íntima a la que asistieron sus familiares y amigos más cercanos. Fue allí donde Ángela lució su más reciente corte de pelo.

Ángela Aguilar muestra su supuesta pancita de embarazo Instagram

Sin embargo, unas nuevas fotografías de Ángela están dando de qué hablar en las redes sociales.

¿Cambio de look? Así luce Ángela Aguilar con el cabello largo y pelirrojo

Recientemente, una asesora de imagen optó por recurrir a las herramientas de la Inteligencia Artificial con el objetivo de realizarle un cambio de look a Ángela Aguilar.

“Sabemos que los artistas no siempre usan su look más favorecedor, sino el que los hace resaltar y diferenciarse. Sin duda ese corte se ha convertido en algo icónico para ella. Le realicé una Asesoría de Imagen y por la forma de su rostro le favorece mucho más el cabello largo. También estuve experimentando con distintos tonos de cabello, y sin duda el cobrizo intenso resalta sus facciones. Esto me indica que Ángela es de temperatura cálida. Ese color de cabello sería ideal si quiere atreverse a algo muy diferente. Pero el cabello castaño oscuro y negro también le favorecen bastante”, escribió para titular el video.

Y tú, ¿crees que a Ángela Aguilar le favorece el cabello corto o largo?