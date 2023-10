Us Weekly reveló algunos detalles de las memorias de Britney Spears, que serán publicadas el próximo 24 de octubre

A pesar de ser una de las estrellas internacionales más exitosas de las últimas décadas, Britney Spears ha tenido una vida privada sumamente difícil. La artista incluso se comparó a sí misma como una mujer traficada y aseguró que su padre la obligó a implantarse un DIU: «Ahora mismo tengo un DIU en mi cuerpo que no me deja tener un bebé y mis tutores no me dejan ir al médico a quitármelo», reveló en aquel entonces la cantante.

Ahora, Spears está lista para revelar los detalles más oscuros de su vida a través de un nuevo libro que será lanzado dentro de pocos días.

Britney Spears arremete contra Justin Timberlake en su nuevo libro

A principios de la década de los 90, la Princesa del Pop y Justin Timberlake conformaron una de las parejas favoritas y.más controversiales en la industria del entretenimiento. Gracias a unas recientes declaraciones de Chris Applebaum, supimos que el integrante de NSYNC terminó su romance con la intérprete de Toxic mediante un mensaje de texto.

“Aquí hay una foto mía con @britneyspears antes de dejarme crecer la barba. Esto fue tomado el segundo día de rodaje de su video “Overprotected Darkchild Remix”. Era un día de rodaje (planeado) de 24 horas y teníamos un equipo saliendo después de las 12 horas y uno nuevo entrando. En algún momento durante el segundo turno, Brit desapareció y fui a su remolque a buscarla... solo para descubrirla BF Justin acababa de romper con ella a través de un mensaje de texto”, reveló.

Sin embargo, llegó el momento de que Britney Spears cuente su lado de la historia: “Finalmente voy a contar mi historia en mis propios términos”, dijo, haciendo referencia al lanzamiento de su libro ‘La Mujer en Mí'. Y es que una fuente reveló para Us Weekly que Britney abordará el tema de su relación con Timberlake—con quien duró de 1999 a 2002— en sus memorias.

“Justin no estará feliz porque Britney cuenta una versión y no se parece a la de Timberlake”, expresó y agregó que la artista está “emocionada, pero nerviosa”. Será el próximo 24 de octubre cuando el libro sea lanzado y Britney finalmente cuente la verdad.