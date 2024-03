Blake Lively se disculpa con Kate Middleton por hacer un polémico comentario sobre ella

¿Cuál fue el polémico comentario que hizo Blake Lively sobre Kate Middleton? Te contamos todo al respecto

Desde enero, Kate Middleton desapareció de la agenda pública, generando un sin fin de teorías que iban desde un romance secreto y una crisis marital hasta una serie de retoques estéticos. Sin embargo, la princesa de Gales envió un contundente mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram hace algunos días y reveló que fue diagnosticada con cáncer.

“En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa”, dijo y explicó que en pruebas posteriores descubrieron que padecía esta enfermedad.

“Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento (...) Como pueden imaginar, esto ha llevado tiempo, me ha tomado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder iniciar mi tratamiento pero, lo más importante, nos ha tomado tiempo explicarles todo a George, Charlotte y Louis de una manera apropiada para ellos, y asegurarles que voy a estar bien”, explicó.

Tras darse a conocer esta noticia, diversas celebridades reaccionaron al comunicado de Kate Middleton, incluyendo a Blake Lively, quien anteriormente había hecho una broma sobre la princesa de Gales.

Blake Lively se disculpa públicamente con Kate Middleton tras saber que tiene cáncer

Blake Lively fue una de las artistas que bromeó sobre el paradero de la princesa de Gales antes de que se diera a conocer su estado de salud. La actriz aprovechó la polémica ocasionada sobre la evidente manipulación de la foto donde aparece Kate Middleton con sus tres hijos y publicó una parodia relacionada a una reconocida marca de bebidas alcohólicas de su propiedad.

“Sé que probablemente esto no importe hoy, pero siento que debo reconocerlo”, escribió la actriz y añadió: “Hice una publicación tonta sobre el frenesí de los ‘fails de Photoshop’, y oh Dios, esa publicación me mortifica hoy. Lo siento. Envío amor y buenos deseos a todos, siempre.”