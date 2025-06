¿Blake Lively se arrepiente? Intenta retirar parte de su demanda contra Justin Baldoni

Después de meses llenos de rumores y demandas entre los coprotagonistas de It Ends with Us, Blake tomó una decisión sorpresiva en cuanto a sus acusaciones en contra de Baldoni y parece que se está retractando…

Parcialmente, ya que se dio a conocer que Lively se encuentra intentando retirar dos de sus demandas en contra Justin Baldoni por supuestamente infligir intencionalmente angustia emocional y por negligencia.

Esta decisión viene después de que el equipo legal de Baldoni solicitara una investigación en la que se incluyera el historial médico de Lively, específicamente las notas que se han ido tomando durante la terapia por el supuesto daño psicológico causado.

Ante esta presión por el equipo de Justin, el lunes 2 de junio se intentó retirar las acusaciones por angustia emocional y negligencia. Ante esto, el equipo legal de Baldoni comentó lo siguiente:

“En lugar de cumplir con las Solicitudes de Propuestas Médicas, el abogado de la Sra. Lively nos informó recientemente, por escrito, que la Sra. Lively retira sus acusaciones [por angustia emocional]... Solo está dispuesta a retirar sus acusaciones sin perjuicio. En otras palabras, la Sra. Lively desea simultáneamente: (a) negarse a revelar la información y los documentos necesarios para refutar que sufrió angustia emocional o que las partes Wayfarer fueron la causa; y (b) conservar el derecho a volver a presentar sus reclamaciones por infligir intencionalmente angustia emocional en un momento indeterminado en este o en otro tribunal después de que haya concluido el plazo de descubrimiento de pruebas”.

Poco después los abogados de Lively aseguran que el equipo de Baldoni solo busca maneras de hacer de esto un espectáculo mediático y que la mayoría de sus acusaciones en contra del director se mantienen. Entre las cuales destacan angustia emocional y acoso sexual.

De momento no se ha dado a conocer más información por ninguna de las partes involucradas, y ahora solo depende del tribunal decidir si obliga a Lively a entregar la información sobre su salud mental o si respetan la solicitud de desestimar las dos demandas con o sin perjuicio.