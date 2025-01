Blake Lively pide a juez silenciar a Justin Baldoni

La batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni parece tomar un giro inesperado, ya que la actriz y su esposo, Ryan Reynolds, no están nada contentos con las declaraciones que ha dado el equipo legal de Baldoni. Específicamente su abogado Bryan Freedman, quien recientemente se encargó de difundir la escena inédita de It Ends With Us, donde buscan desacreditar las acusaciones de acoso sexual por parte de Lively.

Ahora, en una carta dirigida al juez a Lewis J. Liman, la pareja de actores busca censurar a Freedman. Ya que consideran que las entrevistas y apariciones públicas que ha hecho el abogado son parte de su campaña para desprestigiar a la actriz. Incluso lo acusan de intentar manipular la percepción del grupo potencial de jurados al controlar la narrativa de los medios.

De momento no se ha dado a conocer si el juez tomará acciones en contra de Freedman, pero algo es seguro, Baldoni y su equipo legal planean crear un sitio web donde las personas puedan acceder a las pruebas que el director y protagonista ha logrado recabar en contra de su coprotagonista.