Bella Ramsey defiende a Pedro Pascal y dice que no quiere que lo llamen “daddy” de internet

Las series y películas de Hollywood no solo nos regalan historias épicas o romances que nos hacen llorar. A veces, también crean lazos reales entre actores, y uno de los más entrañables en los últimos años es el de Pedro Pascal y Bella Ramsey, quienes protagonizaron The Last of Us, la exitosa serie de HBO.

Aunque la historia en pantalla fue intensa y llena de emociones, lo más bonito es que su conexión trascendió la ficción. A pesar de que ya no trabajan juntos, ambos han hablado con mucho cariño el uno del otro. Su amistad es de esas que se nota que va más allá de las cámaras.

Y como en cualquier amistad auténtica, también hay momentos de defensa mutua. Pero esta vez, Bella Ramsey no salió a defenderlo de críticas, sino a hablar de algo que, aunque suene inofensivo, le preocupa, el apodo viral que ha convertido a Pedro Pascal en el “daddy del internet”.

Ese apodo que muchos usan con cariño por el carisma, madurez y atractivo del actor de 50 años, parece no hacerle tanta gracia a Bella. En una entrevista reciente, dijo:

“Me preocupo por él. Quiero protegerlo de toda esa broma de convertirse en el ‘daddy’ de internet. Pensé: ‘No quiero que todos se refieran a ti y te vean así. Eres mucho más’”. Bella Ramsey

Sus palabras dividieron a las redes sociales. Por un lado, hubo quienes aplaudieron su sensibilidad, recordando que incluso los actores más admirados pueden sentirse incómodos con ciertos comentarios, aunque sean en tono de broma. Para este grupo, lo que dijo Bella es un llamado a ver más allá del físico o el meme del momento.

Pero también hubo quienes que lo vieron como una reacción exagerada. Muchos fans defendieron el apodo como una expresión de cariño y respeto, más que como una forma de cosificación. Argumentan que Pascal ha tomado con humor el tema y que él mismo ha hecho referencias al famoso “daddy energy” que internet le ha atribuido.