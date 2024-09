Belinda se reinventa y anuncia colaboración con Kenia Os: vienen más sorpresas

EN EXCLUSIVA: Belinda se sincera con Cosmopolitan sobre su próximo proyecto, aún quedan muchas sorpresas por disfrutar

Las crisis son el escenario ideal para reinventarse, así lo expresó Belinda en entrevista exclusiva para Cosmopolitan, y es que la princesa del pop no sólo ha aprovechado estos años lejos de la industria musical, pues, aunque ha realizado algunas colaboraciones icónicas, este nuevo disco del que aún no sabemos su nombre, viene a romper la racha de varios años de espera para una nueva producción propia y en Cosmopolitan nos llena de emoción formar parte de.

Aunque es imposible borrar el pasado y sus huellas, Belinda asegura que hoy es otra: una mujer y una artista inspirada, segura de sí misma y abierta a las posibilidades que el destino traiga para ella. Basta con escuchar las tres exitosas canciones que ya figuran dentro de lo más escuchado de 2024 y que son sólo una probadita de lo que Beli-Belik tiene para su fandom.

A inicio de año, Belinda nos sorprendió con un tema polémico y puntiagudo, pero honesto. Se trata de Cactus, un giro en la historia que se complementa con 300 noches y La Mala, su más reciente lanzamiento.

En octubre nos esperan más sorpresas junto a Kenia Os y más adelante el descubrimiento de esta nueva faceta en la vida y la carrera de Beli, aunque aún no conocemos el nombre del disco ni cuántas canciones tendrá, confiamos en que la princesa del pop nos dará una lección de arte y sensibilidad sin perder su estilo.

¿Qué es lo que inspira a Belinda para inscribir para escribir este nuevo disco?

Belinda: Me siento más segura de mí misma en esta etapa de mi vida, no tengo miedo al qué dirán, ni tengo miedo a equivocarme. Eso me hace feliz y mi público conecta conmigo desde un lado más real y con mucho amor.

¿En qué etapa de tu vida llega este nuevo disco?

Belinda: Estoy escribiendo muchísimas canciones, más que nunca antes y todo está saliendo de una manera mágica. Estoy en una etapa increíble, de mucha creatividad.

Aunque Belinda prefiere mantener el secreto sobre el nombre de su disco, nos adelantó que vienen grandes colaboraciones, la más cercana a ver la luz es con Kenia Os, pero también suenan nombre como Los Ángeles Azules, Tito doble P y un misterioso rockero estadounidense que incursionará en el regional mexicano junto a Belinda.

Belinda te da el mejor consejo del día:

No olviden desmaquillarse siempre antes de dormir, no importa lo tarde que sea. Si amanecen un poquito hinchadas, no se preocupen que no es permanente, pero escuchen a su cuerpo, es importante descansar cuando el cuerpo lo pide.

Disfruten de la vida y nunca dejen de luchar por sus sueños.