La reación de Travis Kelce ante esta inesperada prueba de amor por parte de Taylor Swift ya se viralizó en redes sociales

Taylor Swift ha aprendido que el verdadero amor puede llegar después de varias decepciones amorosas. A pesar de que ha tenido muchas relaciones románticas fallidas, la cantante no le cerró las puertas al amor y ahora se encuentra viviendo una de las más icónicas historias de romance al lado de su novio, Travis Kelce. La pareja comenzó su romance hace pocos meses y ahora son los protagonistas de algunos románticos momentos que se han viralizado en las redes sociales.

La intérprete de Anti-Hero ya retomó su gira The Eras Tour después de una breve pausa. Taylor Swift viajó a Argentina para dar una serie de conciertos, pero la cereza del pastel fue que Travis Kelce decidió acompañarla.

Así reaccionó Travis Kelce cuando Taylor Swift modificó la letra de ‘Karma’ para dedicársela

Después de que Taylor Swift terminará una de sus presentaciones, la artista salió del escenario y corrió para abrazar y besar a Travis Kelce frente a sus miles de espectadores. El video rápidamente se volvió viral, pero hay otro clip que también está generando revuelo en las redes sociales.

Un fanático grabó el momento en el que Travis Kelce se encontraba entre el público disfrutando de la presentación de Swift. La cantante estaba interpretando Karma, cuya letra original dice así:

Karma is the guy on the screen

Coming straight home to me

Esa parte de la canción solía estar dedicada a Joe Alwyn, su ex novio, sin embargo, ella decidió cambiar uno de los versos para sorprender a Travis: “El karma es el chico de los Chiefs que viene directo a casa conmigo”.

Karma is the guy on the Chiefs

Coming straight home to me

🏟️| Karma is the guy on the @Chiefs coming straight home to me 🫶 pic.twitter.com/1HGw0aassB — Taylor Swift Updates 🩵 (@swifferupdates) November 12, 2023

No te pierdas la tierna reacción de Travis Kelce, la cual ya se viralizó en redes sociales...