Meghan Markle puede ser ahora un miembro de la familia real británica, pero una vez fue una actriz con dificultades que intentaba llegar a Hollywood.

Meghan Markle es actualmente conocida como la duquesa de Sussex por ser la esposa del príncipe Enrique, quinto en la línea de sucesión al trono de los quince reinos de la Mancomunidad. Si bien hoy forma parte de la familia real británica, anteriormente fue una actriz que tuvo muchas dificultades para llegar a Hollywood y coronarse como una de las artistas más reconocidas a nivel mundial, como es el caso de Jennifer Aniston, Angelina Jolie, Natalia Portman o Scarlett Johansson.

Hace algunos años incluso se viralizó una fotografía del currículum vitae de Meghan Markle, el cual ofrece una visión más cercana de lo que era la vida de la duquesa antes de ser parte de la realeza.

Así era el currículum de Meghan Markle antes de ser parte de la familia real británica

¿Cómo lucía Meghan Markle cuando estaba en búsqueda de trabajo? Si bien no se sabe exactamente de qué año es el CV de la diquesa de Sussex, se puede apreciar que su trabajo como modelo que portaba maletines en el programa de televisión, Deal or No Deal, aún no figuraba en su experiencia laboral. Tampoco aparece su breve participación en A Lot Like Love, la película del 2005 protagonizada por Ashton Kutcher y Amanda Peet. Por lo tanto el CV de Meghan fue filtrado por un usuario anónimo de Facebook antes del 2005.

En el currículum aparece una fotografía de Markle en blanco y negro, además de que el documento menciona la altura y el peso de Meghan, revelando que medía 5’6” (1.68 metros) y pesaba 113 libras (51 kilos) en aquel entonces. Su cabello y sus ojos estaban ambos descritos simplemente como ‘marrón’.

Entre sus habilidades aparece que practicaba kickboxing, tap, ballet, danza jazz y teatro musical, además de que hablaba francés y español de forma fluída. Meghan probablemente tenía alrededor de 24 años cuando escribió el currículum y también reveló que estudió con varios profesionales en diversas disciplinas desde ‘TV / Cine’ hasta ‘ Comedia musical ‘a’ Voz para Performance ‘.