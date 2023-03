[VIDEO] Tienes que escuchar a Anya Taylor-Joy hablando un perfecto español

Anya Taylor-Joy es una de las actrices revelación de los últimos años; aunque la artista de 26 años de edad ya había aparecido en varias películas, fue hasta su papel protagónico en Gambito de Dama que se dio a conocer a nivel internacional. A partir de ahí le han llovido grandes proyectos a la actriz, como su papel como la Princesa en la película de Super Mario Bros o su gran participación en el filme de HBO, El Menú.

Sin embargo, pocos saben que la artista tiene raíces latinas, pues su crianza estuvo dividida entre Estados Unidos y Argentina. Por lo mismo, Anya también sabe hablar muy bien en español, ¡y nosotras tenemos la prueba!

Tienes que escuchar a Anya Taylor-Joy hablando un perfecto español

Jessi Rodríguez platicó con los actores de la película de The Super Mario Bros. Movie —Chris Pratt, Charlie Day, Seth Rogen, Keegan-Michael Key y Anya Taylor-Joy—) y fue en esta entrevista en la que la actriz habló sobre ser argentina y lo decepcionada que estaba de no haber podido asistir a la final del Mundial de Qatar para apoyar a su país.

“Estoy tan orgullosa de ser argentina. No sabés lo que me mata que no estaba ahí cuando ganamos el Mundial. Desperté a mis amigos a las 5 de la mañana y les dije ‘vamos al bar, lo tenemos que ver’”, dijo la artista.

Si nunca has escuchado a Anya hablar español, ¡aquí te dejamos algunos videos!