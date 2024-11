Ángela Aguilar responde a los abucheos en su contra

Ángela Aguilar recibió a algunas fans en la entrada del Auditorio Nacional donde se tomó fotos con ellas e incluso firmó autógrafos sin que el público se mostrará entusiasmado…

Entre abucheos y el nombre Cazzu, Ángela Aguilar protagonizó la entrega de los Kids Choice Awards en el Auditorio Nacional, por lo que su presentación se vio duramente afectada por el rechazo del público presente.

Recordemos que hace tan sólo cinco meses, el hoy esposo de la interprete vivía en Argentina junto a Cazzu y su hija, Inti, sin embargo, la relación llegó a su fin y tan sólo unos días más tarde Nodal y Ángela Aguilar anunciaron la exclusiva de que se encontraban en una relación.

Debido a una inconsistencia de tiempos, el público mexicano asegura que Cazzu fue víctima de una infidelidad y que ella desconocía la relación hasta que se dio a conocer en los medios, versión que desmiente lo declarado por la menor de los Aguilar hace unos días cuando aseguró que no hubo ningún corazón roto.

Sin embargo, el público se encuentra muy molesto con la dinastía Aguilar, tanto que hace unos días hubo una petición a través de Change.org para retirarle el título a la ‘Mujer del Año’ a la interprete, petición que, por cierto, rompió el récord de firmas con un total de 628,674 firmas en tan sólo 13 días.

Ángela Aguilar responde a los abucheos

Fue durante la presentación de los Kids Choice Awards que Ángela Aguilar se presentó al escenario con una falda larga de lentejuela que dice ‘All you need is love’ junto a un símbolo de amor y paz, una clara petición del cese al bullying en su contra.

Stop cyber bullying Instagram

Minutos más tarde, luego de ser abucheada en el escenario, tanto Pepe Aguilar como Ángela Aguilar compartieron una foto de Gordo, el pug de la familia donde se lee el mensaje: