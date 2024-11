Usuarios de las redes sociales reaccionaron con humor ante las amenazas de Ángela Aguilar

Ángela Aguilar es una de las celebridades que se encuentra en el ojo del huracán actualmente. Y es que la cantante se ha visto envuelta en un sin fin de polémicas desde que se hizo público su romance con Christian Nodal y posteriormente llegó al altar de su mano, pues fue acusada de haber sido la “tercera en discordia” en la relación del artista y Cazzu.

Además de ser víctima de ediciones digitales y un sin fin de rumores relacionados con su vida profesional y personal, Ángela fue abucheada durante su conducción en los Kids’ Choice Awards México 2024, por lo que ahora está circulando un video en el que la intérprete de Qué agonía habla sobre proceder legalmente contra las personas que le falten al respeto.

Ángela Aguilar lanza una dura amenaza a sus haters: “Voy a actuar con todo el peso de la ley”

Los internautas viralizaron un video en redes sociales en donde Ángela aparentemente lanza una contundente amenaza a sus haters, asegurando que ante todo, debe haber respeto, y que de no ser así, habría consecuencias legales. Además, la intérprete también hace mención de que su tía es su abogada, por lo que es la encargada de sus temas legales.

“Cómo pasó, no sé cómo pasó... pero yo creo que... voy a pensar muy bien mis palabras, yo creo que el respeto es lo más importante, no importa tu género, quién te gusta, cómo te percibes, el respeto al derecho ajeno es la paz. A mí me faltaron al respeto y por ende voy a actuar ahora sí que con todo el peso de la ley y pues mi tía es mi abogada entonces imagínate, osea, entonces pues nada yo creo que tengo una gran responsabilidad, una plataforma bastante grande, hay mucha gente que me apoya, que me quiere y yo creo que vivo en privilegio, la fortuna de tener una familia que me adora, que me cuida, de tener amigos que me apoyan, de mis fans que me escuchan”.

Sin embargo, los usuarios de TikTok tomaron este video con humor y dejaron los siguientes comentarios:

"¿Nos irá citando por horario o todos al mismo tiempo? Es que en mi trabajo no puedo faltar sin pedir permiso”, "¿Me estás diciendo que nos va a demandar a todos? Jajaja”, “Es la incongruencia en su máximo esplendor”, “Estoy sorprendida de la capacidad que tiene Angela para hablar con tanta seguridad de buenos valores, de respeto, y al mismo tiempo hacer todo lo contrario.....no sé en qué mundo vive....” y “Va ir contra todo el peso de la ley, ¿en contra de quien? ¿De todo internet?”.