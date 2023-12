Anahí revela cómo es regresar a los escenarios ahora que es esposa y madre de familia

No te pierdas todo lo que le contó Anahí a la revista Eres en exclusiva para su nueva portada; ¡cerrando el año con broche de oro!

Anahí ha estado presente en la industria del entretenimiento desde que era una niña. La artista apareció en telenovelas y programas de televisión como Chiquilladas, Primer amor a mil x hora, El diario de Daniela, Vivo por Elena y Rebelde, el proyecto que marcó un parteaguas en su vida como artista. Se transmitió del 2004 al 2006 y Anahí se convirtió en una de las actrices favoritas del elenco al interpretar a Mia Colucci. Sin embargo, RBD, el grupo conformado por Maite Perroni, Dulce María, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann, Christian Chávez y Anahí había dado su última gira en el 2008 con el Tour del Adiós, pero los cantantes decidieron regresar a los escenarios una última vez para reencontrarse con sus más grandes fanáticos.

Por dicho motivo, la revista Eres tuvo la oportunidad de entrevistar en exclusiva a Anahí para su portada del mes, ¡te contamos algunos detalles de este emocionante encuentro!

Anahí revela cómo es ser Mia Colucci ahora que es esposa y madre de familia

Anahí ya no es una estudiante del Elite Way School, ahora es esposa y madre de familia, pero ¿cómo fue regresar a los escenarios ahora que su vida ha cambiado tanto?

“Una locura. Mis hijos han viajado conmigo, acompañados de su abuela y maestras para que no pierdan su ciclo escolar. Pero estoy muy feliz de que ellos estén viviendo esto conmigo. Mi esposo también está trabajando y me brinda su apoyo, si no fuera por él, no estaría disfrutando esto de la misma manera”, reveló Anahí para Eres.

Sobre cómo han tomado sus hijos la experiencia de ver a su madre junto con RBD arriba del escenario, la talentosa intérprete mexicana dijo que “todo eso es nuevo para ellos”.

“Ellos llevan una vida muy normal, con su escuela y vacaciones. Han sido mi apoyo en este momento y compartirlo con ellos ha sido una experiencia hermosa, especialmente ver cómo Manu disfruta compartiéndolo conmigo y con sus tíos de RBD. Pero creo que este momento se quedará así, ya que todavía son muy pequeños”, expresó.

