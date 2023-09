¡Aislinn Derbez deja con la boca abierta a Robert Pattinson en Paris Fashion Week!

¿Imaginaste alguna vez a Aislinn Derbez y a Robert Pattinson juntos en una foto? ¡Pues ahora es una realidad!

Aislinn Derbez, además de triunfar en un sinfín de proyectos en cine y televisión —como Me vuelves loca, A la mala y ¿Qué culpa tiene el karma? hoy promueve el bienestar y la necesidad de trabajar en el interior, entre otros intereses, como el up- cycling, con el cual le da una segunda vida a ropa que ya no usaba.

“Mi meta es que mi trabajo pueda ayudar a las personas a reírse un rato de sí mismas, a ver que hay muchas maneras de construir o deconstruir sus vidas y a incentivar que busquemos colectivamente la autenticidad, en vez de seguir reproduciendo moldes preestablecidos que se vuelven absurdos y nos hacen sentir estáticos”, nos contó en nuestra edición de septiembre de Cosmopolitan, en la cual fue portada.

Más de 15 años han consolidado la trayectoria de Aislinn en el cine, el teatro y la televisión. Por lo mismo, la artista mexicana sigue cosechando éxitos, no solo en México, sino también en el extranjero. Y es que Derbez fue una de las mexicanas que estuvo como invitada a la semana de la moda en París, en donde coincidió con muchas reconocidas celebridades de Hollywood.

¡Aislinn Derbez y Robert Pattinson juntos en Fashion Week Paris!

Aislinn Derbez asistió al desfile de Dior y a la fiesta de J’Adore en Paris Fashion Week y se topó con grandes artistas internacionales, como Anya-Taylor Joy, Rosalía y Jenna Ortega. Sin embargo una fotografía en específico generó revuelo en las redes sociales; en dicha imagen aparecen Aislinn Derbez y Robert Pattinson posando juntos para las cámaras, dando como resultado una ola de comentarios entre los internautas.

La talentosa actriz optó por un peinado recogido y un atuendo sofisticado que complementó con un bolso Lady Dior inspirado en Diana de Gales.

robert pattinson and aislinn derbez pic.twitter.com/oH3YtNDIav — gabi (@pattinssn) September 28, 2023

Con este atrevido look, Aislinn Derbez dejó con la boca abierta a más de una celebridad, incluyendo al protagonista de Crepúsculo, Robert Pattinson.