Adriana Llabrés y Ludwika Paleta protagonizan un apasionado beso en Todo el silencio

En entrevista exclusiva para Cosmopolitan Adriana Llabrés nos habló de Todo el silencio, el largometraje que interpreta junto a Ludwika Paleta y produce en colaboración con Inna Payán, María Ayub y Luis Salinas, sigue leyendo para saber más sobre el rodaje mexicano que está triunfando en los festivales de cine de todo el mundo

La trama de Todo el silencio se desarrolla en torno a una relación lésbica entre Miriam (Adriana Llabrés) y Lola (Ludwika Paleta), de cierto modo, ambas tienen una estrecha relación con el mundo de las personas sordas ya que Miriam es profesora de Lengua de Señas y Lola no escucha, pero sabe comunicarse a través de los labios.

¿Por qué es importante abordar estos temas en el cine: las discapacidades y las orientaciones sexuales diferentes a lo pues a la heterosexualidad?

Adriana Llabrés: Me parece importante simplemente porque existen. Poder abordar esto en una película era muy significativo porque la comunidad de sordos necesita ser vista y me parece que personas con orientación sexual que no sea heterosexual necesitan también ser normalizadas.

Parte de que nuestro trabajo haciendo cine o contando historias es también hacernos ver y digo hacernos ver sin ser lesbiana, todos y todas necesitamos ser vistos.

Además de ser la protagonista, junto a Ludwika Paleta, Andriana Llabrés se estrenó como productora en Todo el silencio, lo cual le permitió participar en toda la construcción de la historia desde la elección de vestuario y maquillaje hasta la promoción y gira del rodaje en diversos festivales cinematográficos como Varsovia, Río de Janeiro y próximamente Morelia, Raindance, Queersicht, Mezipatra, Melbourne y Ljubljana.

¿Qué fue lo más complicado para Adriana Llabrés durante el rodaje de Todo el silencio donde además de protagonista eres productora?

Yo comencé a actuar y quise actuar porque quería decir algo importante, aún si esto no era importante para los demás, no sólo quería prestar mi voz a cosas que no me importa aportar. De ahí surge el poder hacer esta película. Poder ponerle mi voz a cosas que sí me interesa decir.

Por mi condicionamiento de mujer, creo que lo más complicado ha sido respetar y mantener las jerarquías porque, aunque mi dinámica con Diego del Río siempre fue muy respetuosa, yo no quería entrometerme en su dirección. De hecho, Luis Salinas y yo hablábamos temas refrentes a la producción y él se las comunicaba a Diego como si yo fuera sólo actriz.

Para mí la producción es una herramienta a través de la cual puedo decir lo que quiero decir, por eso me encanta el teatro y aunque no me enloquece producir ni quise dedicarme a eso toda mi vida, encontré una nueva forma de ponerle mi voz a lo que quiero transmitir.

De niña tuve 5 intervenciones porque tengo otosclerosis, que es el mismo padecimiento que tiene mi personaje, Miriam, aunque el de ella está en un nivel más alto, entonces la conexión con ella es especial.

Además de lo evidente, Todo el silencio esconde un argumento central que fluye dentro de la historia como un mensaje especial a las personas que atraviesan una pérdida de cualquier índole: el duelo y la capacidad de afrontar las ausencias en nuestra vida.

¿Qué consejo le das a nuestras lectoras de Cosmopolitan México para para enfrentar el duelo?

Que busquen ayuda, que acepten y vivan su duelo, que escriban y que busquen estar en algo artístico, aunque sea sólo personal. Una deja de ser esa persona que era antes del duelo, pero se puede sobrellevar con fortaleza.

Adriana Llabrés es considerada por la revista Quien como una de las 50 personas que están transformando a México y es que la actriz y productora consciente de las desigualdades de género hace un llamado a las mujeres de todas las edades:

Quiero que no solo mis sobrinas quienes son un poco más jóvenes que yo. Quiero que todas las mujeres incluso más grandes que yo puedan hacer las cosas que les mueven y quieren lograr. Hay que romper ese estúpido techo de cristal que no existe, hay que salir de ahí. Adriana Llabrés

¿Qué se siente besar a Ludwika Paleta?

La verdad no recuerdo, pero yo me sentía muy nerviosa porque nunca había besado a una mujer, recuerdo que fue mucho menos ruidoso de lo que me imaginaba. Sentí mucho compañerismo y contención de Ludwika que tiene más experiencia en este tipo de escenas.

El equipo de Todo el silencio prevé que la cinta pueda llegar a las plataformas de Streaming en mayo de 2024, luego de concluir la gira en los festivales de cine internacionales.