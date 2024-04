A través de Instagram, otro actor de Nickelodeon reveló que fue víctima de abuso sexual en dos ocasiones

Con el documental Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV se destaparon varios casos de abuso sexual. Las víctimas fueron algunos de los actores más icónicos de Nickelodeon, como Drake Bell, quien reveló que el productor del canal de televisión infantil, Brian Peck, abusó de él cuando tenía 15 años de edad.

“Estaba durmiendo en el sofá donde normalmente duermo y me desperté. Abrí los ojos y me desperté y él estaba... me estaba agrediendo sexualmente. Y me quedé paralizado, en completo shock y no tenía idea de qué hacer ni cómo reaccionar”, expresó sobre su caso de abuso.

Por su parte, celebridades como Amanda Bynes, Alexa Nikolas y Jennette McCurdy fueron víctimas de acoso de Dan Schneider, el exproductor más relevante y conocido de Nickelodeon.

Actor de Zoey 101 revela que sufrió abuso sexual por parte de su agente a los 19 años

Alexa Nikolas no es la una actriz de Zoey 101 que tuvo malas experiencias mientras trabajó en Nickelodeon. Matthew Underwood, quien interpretó al antagonista de la serie, Logan Reese, recientemente confesó haber sido víctima de abuso por parte de su agente.

“Voy a compartir con ustedes algo de lo que nunca pensé que tendría que hablar públicamente, ya que sinceramente no es su asunto. Cuando tenía 19 años, fui acosado sexualmente y luego agredido por mi agente de entonces, que había dedicado bastante tiempo a ganarse mi confianza como amigo y mentor. Una vez más, traicionó mi confianza y destrozó mi imagen de mí mismo. Le denuncié a la agencia y desde entonces le han despedido, aunque sigue en activo en el sector”.

Fue debido a esta experiencia que Matthew decidió poner en pausa su carrera de actuación durante varios años.

Sobre haber recibido críticas por no alzar la voz en el documental, Underwood dijo lo siguiente: “Esas palabras de odio apenas me afectan hoy, pero imagino que muchos de mis amigos en el negocio están siendo igualmente acosados si no se unen al coro, así que comparto esto con la esperanza de que algunos de ustedes puedan reconocer que solo porque una persona no grite a los cuatro vientos que los pedófilos son malos eso no significa que no tengan sus propias razones para permanecer en silencio, buenas razones, razones personales”.